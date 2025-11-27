টেস্ট শেষ ৮৪৭ বলে, পিচকে ‘খুব ভালো’ রেটিং আইসিসির
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) পার্থে অনুষ্ঠিত অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের পিচকে ‘ভেরি গুড’ বা ‘খুব ভালো’ রেটিং দিয়েছে। ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মাদুগালে তাঁর আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদনে পার্থের উইকেটকে আইসিসির চার ধাপের পিচ মূল্যায়ন নীতিতে সর্বোচ্চ রেটিং দিয়েছেন।
আইসিসির নির্দেশনা অনুযায়ী, ‘খুব ভালো’ রেটিং বলতে বোঝায়—পিচে বলের ভালো ক্যারি ছিল, সিম মুভমেন্ট সীমিত আর বাউন্স ছিল ধারাবাহিক। মানে ম্যাচ মাত্র দুই দিনে শেষ হলেও এই ম্যাচে ব্যাট ও বলের লড়াই ছিল উপভোগ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ।
পার্থ টেস্ট শেষ হয়েছে মাত্র ৮৪৭ বলে। বলের হিসাবে অস্ট্রেলিয়ায় সবচেয়ে অল্প সময়ে শেষ হওয়া টেস্ট ম্যাচগুলোর মধ্যে এটি দ্বিতীয়। এর চেয়ে কম বলে অ্যাশেজ টেস্ট শেষ হয়েছে একবার, সেটাও ১৮৮৮ সালে।
পার্থে ম্যাচের প্রথম তিন ইনিংসে আধিপত্য ছিল পেস বোলারদের। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক একাই তুলে নেন ৭ উইকেট। ইংলিশ অধিনায়ক বল হাতে প্রথম ইনিংসে নেন ৫ উইকেট, জফরা আর্চাররাও জ্বলে উঠেছিলেন। প্রথম দিনে সব মিলিয়ে উইকেট যায় ১৯টি।
ম্যাচের দ্বিতীয় দিনেও প্রথম সেশন ও দ্বিতীয় সেশনে পেসাররা দাপট দেখায়। নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসেও স্টার্ক, স্কট বোল্যান্ডের সামনে ১৬৪ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড। পেসারদের দাপট দেখানো টেস্টেই একাই ম্যাচের চেহারা পাল্টে দেন ট্রাভিস হেড। তাঁর ৮৩ বলে ১২৩ রানের ইনিংসে ইংল্যান্ডের ২০৫ রানের টার্গেট অস্ট্রেলিয়া তাড়া করে ফেলে এক সেশনেই।
এই টেস্টে দুই দিনের খেলা দেখতে মাঠে এসেছিলেন ১ লাখের বেশি দর্শক। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চিফ অব ক্রিকেট জেমস অলসপ বলেন, ‘তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের টিকিট যাদের হাতে ছিল সেই দর্শকদের জন্য বিষয়টি অবশ্যই হতাশার। কিন্তু এই দুই দিনে আমরা যে দুর্দান্ত ক্রিকেট দেখেছি, তা অ্যাশেজে নতুন প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে।’
জেমস অলসপ আরও বলেন, ‘ম্যাচ রেফারির “খুব ভালো” রেটিং প্রমাণ করে যে পার্থ স্টেডিয়ামের উইকেট ব্যাট-বলের ন্যায্য লড়াইয়ের সুযোগ দিয়েছে। দুই দলের পেস বোলারদের দারুণ আধিপত্য আর উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের কারণেই ম্যাচটি মাত্র দুই দিন স্থায়ী হয়েছে। হ্যাঁ, তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের টিকিটধারীদের জন্য খেলা না হওয়াটা হতাশাজনক। তবে দুই দিনে আমরা এমন সব মুহূর্ত দেখেছি, যা দর্শকের মন জয় করেছে, টিভির দর্শকসংখ্যা বাড়িয়েছে এবং এই গ্রীষ্মে আরও বেশি শিশুদের ব্যাট-বল হাতে খেলতে অনুপ্রাণিত করবে।’