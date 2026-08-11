মোস্তাফিজ দুবাইয়েই, সাকিব–তাসকিনকে রাখেনি তাঁদের দল

মোস্তাফিজ দুবাইয়েই, সাকিব–তাসকিনকে রাখেনি তাঁদের দল
বাংলাদেশ পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে ধরে রাখল আইএল টি-টুয়েন্টির দল দুবাই ক্যাপিটালস। তবে নিলামের আগে সাকিব আল হাসান ও তাসকিন আহমেদকে ছেড়ে দিয়েছে এমআই এমিরেটস ও শারজা ওয়ারিয়র্স।
আগামী ২২ নভেম্বর শুরু হবে আইএল টি-টুয়েন্টির পঞ্চম আসর। টুর্নামেন্টের নিলাম হবে ১ অক্টোবর। এর আগে দলগুলো আজ তাদের ধরে রাখা ও নতুন চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করেছে। মোস্তাফিজ ছাড়া দুবাই ধরে রেখেছে রোভম্যান পাওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস ও নূর আহমেদকে।
গত বছর দুবাইয়ের হয়ে ৮ ম্যাচ খেলেছিলেন মোস্তাফিজ। ৮ ম্যাচে বাঁহাতি এই পেসার নিয়েছিলেন ১৫ উইকেট। দলকে তুলেছিলেন প্লে-অফে।
মোস্তাফিজের তুলনায় সাকিব-তাসকিন তেমন ভালো করতে পারেননি। এমআই এমিরেটসের হয়ে ৮ ম্যাচ খেলে ৫ ইনিংসে মাত্র ১২২.৩৪ স্ট্রাইক রেটে সাকিব করেছিলেন ১১৫ রান। আর বল হাতে নিয়েছিলেন ৩ উইকেট।
তাসকিন সাকিবের চেয়ে ভালো করেছিলেন। শারজার হয়ে ৬ ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়েছিলেন তাসকিন। শারজা এবার ধরে রেখে শুধু সিকান্দার রাজাকে। নতুন চুক্তিতে তারা দলে নিয়েছে অ্যাডাম মিলনে, জেমস ভিন্স ও ওয়াকার সালামখিলকে।