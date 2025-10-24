টি–টোয়েন্টি সিরিজেও স্পিনে শক্তি বাড়াল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

টি–টোয়েন্টি সিরিজেও স্পিনে শক্তি বাড়াল ওয়েস্ট ইন্ডিজ
মিরপুরে গতকাল শেষ হওয়া ওয়ানডে সিরিজজুড়ে ছিল স্পিনারদের দাপট। চট্টগ্রামে টি–টোয়েন্টি সিরিজে আরও ভালো উইকেট দেখা যাবে, এমন প্রত্যাশার কথা কাল জানিয়ে গেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামি। বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজের আগে স্পিনে নিজেদের শক্তি আরও বাড়িয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
বাঁহাতি স্পিনার খারি পিয়েরেকে টি–টোয়েন্টি সিরিজের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পিয়েরেকে নিয়ে সব মিলিয়ে তিনজন বাঁহাতি স্পিনার আছে দলটিতে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি–টোয়েন্টি দলে থাকা দুই স্পিনার আকিল হোসেন ও গুড়াকেশ মোতি খেলেন ওয়ানডে সিরিজেও। মিরপুরে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে গতকাল ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ ১৭৯ রানে জিতে সিরিজও ২–১–এ জিতে নেয় বাংলাদেশ।
পিয়েরেকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও টি–টোয়েন্টি দলে থাকা দুই পেসার শামার জোসেফ আর জেডিয়াহ ব্লেডস চোটের কারণে ছিটকে গেছেন। টি–টোয়েন্টিতে তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোয়াডটা থাকছে ১৪ জনের।
স্পিনারদের দাপটের ওয়ানডে সিরিজে তেমন সুবিধা করতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সুপার ওভারে জিতলেও বাকি দুটিতেই তারা হেরেছে বড় ব্যবধানে। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে দুই দল মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৪৪ উইকেট নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে এবার।
প্রতিপক্ষের পাতা ফাঁদের চেয়ে স্যামি ওয়ানডে সিরিজে হারের দায়টা নিয়েছেন নিজের কাঁধেই, ‘উইকেটটা আমাদের কাছে নতুন ছিল। কিন্তু এক দল এই উইকেটে খেলল, আরেক দল অন্যটায়; বিষয়টা তো এমন নয়। সবাই একই জায়গায় খেলেছে। এখানেই বোঝা যায়, কে মানিয়ে নিতে পেরেছে, কে পারেনি। বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা আমাদের চেয়ে এই জায়গায় এগিয়ে ছিল।’
ঘরের মাঠে সুবিধা কাজে লাগানোর সংস্কৃতিটা অনেক দিনেরই। যেকোনো স্বাগতিক দলই তাঁদের সুবিধামতো উইকেট তৈরি করে। তবে তাতে অনেক সময় দেশের বাইরে খেলতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। ওই শঙ্কা থাকলেও ঘরের মাঠের সুবিধা নেওয়ার পক্ষে বাংলাদেশের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। তাঁর সঙ্গে একমত স্যামিও, ‘আমি সব সময়ই “হোম অ্যাডভান্টেজ” নেওয়ার পক্ষে। বাংলাদেশ দলকে তো আমি বলতে পারি না, কী ধরনের উইকেট তৈরি করতে হবে। আমার দল যেন দেশের বাইরে খেলতে গেলে যেকোনো পরিস্থিতি সামলানোর মতো দক্ষতা অর্জন করে, সেদিকেই আমার মনোযোগ থাকে।’
ওয়ানডে সিরিজ শেষে আজই চট্টগ্রামে যাচ্ছে দুই দল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আগামী ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে টি–টোয়েন্টি সিরিজের তিনটি ম্যাচ।