ব্যাটিং তাণ্ডবে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের যত রেকর্ড

ব্যাটিং তাণ্ডবে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের যত রেকর্ড
শিমরন হেটমায়ারের তাণ্ডবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সুপার এইটের ম্যাচে ২৫৪ রান করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাতে ওলটপালট হয়েছে অনেক রেকর্ড বইয়ের অনেক পাতায়।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৫৪/৬…
• টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ ২৬০/৬, ২০০৭ সালে কেনিয়ার বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার।
• টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ২১৮/৫, ২০২৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।
• টি-টুয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ ২৫৮/৫, ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।
• টি-টুয়েন্টিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ভারতের, ২০২৪ সালে ২৩৪/২।
• স্বীকৃত টি-টুয়েন্টিতেই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ২৪৭/৯, ২০২৫ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের ২৪৭/৯।
১৯
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্রুততম ফিফটি শিমরন হেটমায়ারের। ভাঙল ক্রিস গেইলের রেকর্ড (২৩ বল, বিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, ২০০৯)।
১৯
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসে ছক্কা, যা টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে যৌথ সর্বোচ্চ। ২০১৪ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯টি ছক্কা মারে নেদারল্যান্ডস।
১৭
এবারের বিশ্বকাপে শিমরন হেটমায়ারের ছক্কা। যা এক বিশ্বকাপে যৌথভাবে সর্বোচ্চ। ২০২৪ সালে হেটমায়ার সতীর্থ নিকোলাস পুরানও মেরেছিলেন ১৭টি ছক্কা।
১৪.০৭
হেটমায়ার ও পাওয়েলের জুটিতে ওভারপ্রতি রান। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে শতরানের জুটিতে এর চেয়ে বেশি ওভারপ্রতি রান আছে শুধু একটি জুটিতে। ২০২৪ সালে কানাডার বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারন জোন্স ও আন্দ্রিস গুসের (১৭.২৯)।।