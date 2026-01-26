বাঁচা–মরার লড়াইয়ে বাংলাদেশের পুঁজি মাত্র ১৩৬

অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপ
বাঁচা–মরার লড়াইয়ে বাংলাদেশের পুঁজি মাত্র ১৩৬
জিতলে টিকে থাকবে অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার সুযোগ। হারলে নিশ্চিত হবে বিদায়। এই সমীকরণ নিয়ে আজ বুলাওয়েতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে আগে ব্যাট করে ভালো করতে পারেনি বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল। টসে জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৩৮.১ ওভারে ১৩৬ রানে অলআউট হয়েছে আজিজুল হাকিমের দল।
টুর্নামেন্টে আজই প্রথম আগে ব্যাটিং করল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল। কিন্তু কেউই ভালো করতে পারেননি। ৫০ ওভার সংস্করণের ম্যাচে ফিফটিও পাননি কেউ। সর্বোচ্চ ৪৬ বল খেলেন অধিনায়ক আজিজুল। ২০ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে। ৩৬ বলে ৩১ করা ওপেনার রিফাত বেগ বাংলাদেশের ইনিংসে সর্বোচ্চ স্কোরার।
প্রথম ওভারেই ওপেনার জাওয়াদ আবরারকে (১) ফেরান ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব–১৯ দলের পেসার সেবাস্তিয়ান মরগান। দ্বিতীয় উইকেটে রিফাত ও আজিজুলের ৪৬ রানের জুটিই ইনিংসে সর্বোচ্চ। উইকেটকিপার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ করেন ৩৪ বলে ২৫। মরগান নেন ২৮ রানে ৩ উইকেট। ২টি করে উইকেট রাফলি আলবার্ট ও ম্যানি লাম্বসেনের।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল: ৩৮.১ ওভারে ১৩৬ (রিফাত ৩১, আব্দুল্লাহ ২৫, আজিজুল ২০, শাহরিয়ার ১৮, কালাম ১০; মরগান ৩/২৮,রালফি ২/১৫)।