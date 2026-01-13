বিপিএলের সিলেট পর্ব শেষে কোন দল এগিয়ে, ব্যাটে-বলে শীর্ষ পাঁচে কারা

বিপিএলের সিলেট পর্ব শেষে কোন দল এগিয়ে, ব্যাটে-বলে শীর্ষ পাঁচে কারা
সিলেট পর্ব শেষ, এবার বিপিএলে ঢাকা পর্বের জন্য অপেক্ষা। বৃহস্পতিবার মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে শুরু হবে ঢাকা পর্বের খেলা। ৩০ ম্যাচের লিগ পর্বের শেষ ছয়টি ম্যাচ হবে ঢাকায়।
গতকাল সিলেট পর্ব শেষেই প্লে-অফের তিনটি দল পেয়ে গেছে ২০২৬ বিপিএল। ঢাকা ক্যাপিটালসকে হারিয়ে চট্টগ্রাম রয়্যালস ও সিলেট টাইটানসকে নিয়ে শেষ চারে উঠে গেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত শীর্ষে রাজশাহীই।
ঢাকা পর্বে নির্ধারিত হবে প্লে-অফের চতুর্থ দল ও কারা এলিমিনেটর ও কারা প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে সেটি।
বিপিএলের পয়েন্ট তালিকা
প্লে-অফ নিশ্চিত করা রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন সবচেয়ে বেশি রান নিয়ে ঢাকা আসছেন। আট ম্যাচে ২৯২ রান করেছেন বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক। ১টি সেঞ্চুরি ও ১টি ফিফটি পাওয়া নাজুমলের স্ট্রাইক রেট ১৪২.৪৩। ব্যাটিংয়ে শীর্ষ পাঁচে তিনজন স্থানীয় ও দুজন বিদেশি খেলোয়াড় জায়গা করে নিয়েছেন।
শীর্ষ পাঁচ ব্যাটসম্যান
বোলিংয়ে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দেরই আধিপত্য। শীর্ষে পাঁচের সবাই বাংলাদেশের। নোয়াখালী এক্সপ্রেসের পেসার হাসান মাহমুদ ১৪ উইকেট নিয়ে আছেন শীর্ষে। জাতীয় দলের এই পেসার ওভারপ্রতি রানও দিয়েছেন মাত্র ৬.০৭ করে।