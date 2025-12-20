বিদায়বেলায় এত ভালোবাসা সবার কপালে থাকে না: হাদিকে নিয়ে তাওহিদ হৃদয়

বিদায়বেলায় এত ভালোবাসা সবার কপালে থাকে না: হাদিকে নিয়ে তাওহিদ হৃদয়
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে আজ আবেগঘন পরিবেশে শেষ বিদায় জানিয়েছে দেশের জনগণ। জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় তাঁর জানাজায় উপস্থিত ছিলেন লাখো মানুষ। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে হত্যার শিকার হওয়া হাদিকে নিয়ে শোকাতুর সবাই।
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় তাওহিদ হৃদয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাদিকে নিয়ে একটি পোস্ট দিয়েছেন। সেখানে হৃদয় লিখেছেন, যে সংসদ প্রাঙ্গণে যাওয়ার জন্য হাদি লড়াই করছিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে বীরের বেশে কোটি মানুষের দোয়া ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে পৌঁছেছেন। যা সবার কপালে জোটে না।
হৃদয়ের পোস্টটিতে যা লেখা হয়েছে, হুবহু তুলে ধরা হলো:
‘যে সংসদ প্রাঙ্গণে যাওয়ার জন্য লড়াই করছিলেন হাদি ভাই, তিনি গেলেনও সেখানে। বীরের বেশে, হাজার মানুষের সাথে, কোটি মানুষের দোয়া আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে।
বিদায়বেলায় এত ভালোবাসা সবার কপালে থাকে না। আল্লাহ পাক তাঁকে সৌভাগ্যবান করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। চিরনিদ্রায় শান্তিতে শায়িত থাকুক আমাদের হাদি ভাই।’