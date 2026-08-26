কলম্বো টেস্ট
শেষ দিনে ভারতের দরকার ৪ উইকেট, বাধা একমাত্র বৃষ্টি
কলম্বোয় চতুর্থ দিনের শেষটা লিখে দিল বৃষ্টি, দিনের বাকি খেলা আর হলো না। আকাশ যেন হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিল, আজ আর ক্রিকেট নয়। মাঠ শুকানোর সুযোগই মিলল না। তবে এর আগেই ম্যাচের লাগাম শক্ত করে ধরেছে ভারত। শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে দিতে সফরকারীদের দরকার আর মাত্র ৪ উইকেট।
ফলো-অনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসে নামা শ্রীলঙ্কা দিন শেষ করেছে ৬ উইকেটে ২২৯ রান তুলে। ভারতের প্রথম ইনিংসের ৫৩৯ রানের পর স্বাগতিকেরা প্রথম ইনিংসে থেমেছিল ২৯০ রানে। ২১৩ রানে পিছিয়ে থেকে আবার ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে ছিল তারা। মধ্যাহ্নভোজের আগেই ৮৩ রানে হারায় ২ উইকেট।
এই চাপের ওপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় সেশনে লড়াই শুরু করেন পাসিন্দু সুরিয়াবান্দারা ও কামিন্দু মেন্ডিস। দুজনের ১১৫ রানের জুটি ভাঙে শুভমান গিলের দুর্দান্ত ক্যাচে কামিন্দু আউট হলে। ৫৫ রান করেন কামিন্দু। সুরিয়াবান্দারা এক প্রান্ত আগলে রাখেন অনেকক্ষণ। চা বিরতির আগে নব্বইয়ের ঘরেও ঢুকে যান। কিন্তু তৃতীয় সেশনে আর বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। মানব সুতারের বল ডাউন দ্য উইকেটে খেলতে এসে স্টাম্পড হয়ে ফেরেন ৯২ রানে। এরপর নিরোশান ডিকভেলা সারাংশ জৈনের বলে এলবিডব্লু হলে ফের চাপে পড়ে শ্রীলঙ্কা।
দিন শেষে শ্রীলঙ্কার লিড মাত্র ১৬ রান। হাতে আছে ৪ উইকেট। পঞ্চম দিনে তাদের সামনে একটাই পথ, অলৌকিক কিছু করা। অন্যদিকে ভারত অপেক্ষায় নতুন বলের। আর ৭.২ ওভার পরই সেটি হাতে নিতে পারবে তারা।
সকালের আর্দ্রতা, নতুন বলের সুইং, সঙ্গে স্পিনের ধার। সব মিলিয়ে ভারতের সামনে জয়টা হাতছানিই দিচ্ছে। বৃষ্টি যদি আর বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, এই ম্যাচের শেষটা খুব দূরে নয়। আর সেই শেষটা কার পক্ষে যাবে, তার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই স্পষ্ট।