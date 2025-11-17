আফগানিস্তানকে হারিয়ে সেমিফাইনালে এক পা বাংলাদেশের

আফগানিস্তানকে হারিয়ে সেমিফাইনালে এক পা বাংলাদেশের
আগের ম্যাচে হংকংকে দুমড়েমুচড়ে দিয়ে নেট রান রেটটা আকাশে তোলে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ইমার্জিং এশিয়া কাপ নাম বদলে এবার হয়ে গেছে এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস। টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এই টুর্নামেন্টে আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ দ্বিতীয় ম্যাচেও দাপুটে জয় পেয়ে সেমিফাইনালে বলতে গেলে এক পা দিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ।
কাতারের দোহায় আফগানিস্তান ‘এ’ দলকে আজ ৩৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে হারিয়েছে আকবর আলীর দল। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে রিপন মণ্ডল-রাকিবুল হাসানদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১৮.৪ ওভারে ৭৮ রানে অলআউট হয়ে যায় আফগানরা। রান তাড়া করতে নেমে ১৩.৩ ওভারে ২ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ।
আগের ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ দাপুটে জয় পেয়েছে ব্যাটসম্যানদের নৈপুণ্যে। সেই ম্যাচে বাংলাদেশকে ১৬৮ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল হংকং। ওপেনার হাবিবুর রহমানের ৩৫ বলে রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরিতে ৯ ওভার ও ৮ উইকেট হাতে রেখেই জয় পায় বাংলাদেশ। ১৩ বলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অপরাজিত ৪১ রান করেছিলেন অধিনায়ক আকবর।
আজও টসে জিতে ফিল্ডিং নেয় বাংলাদেশ দল। আফগানিস্তানকে অলআউট করতে রিপন ৪ ওভারে ১০ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট। ৪ ওভারে ৭ রান দিয়ে রাকিবুলও নেন ৩ উইকেট। এসএম মেহেরব ২ উইকেট নিতে দিয়েছেন ১৪ রান।
এই জয়ের পর ২ ম্যাচ থেকে পুরো ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে আছে বাংলাদেশ। সমান ম্যাচে ২ পয়েন্ট করে নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে শ্রীলঙ্কা ও তৃতীয় স্থানে আফগানিস্তান। তিনটি করে ম্যাচ শেষে তিন দলেরই পয়েন্ট সমান চার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রথম দুই ম্যাচের পর নেট রান রেটে বেশ এগিয়ে থাকায় বাংলাদেশের সম্ভাবনাই বেশি। বাংলাদেশের নেট রান রেট এখন +৪.০৭৯। শ্রীলঙ্কার +১.৩৪১ ও আফগানিস্তানের +০.১২২।