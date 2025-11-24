ফাইনালও সুপার ওভারে: পারল না বাংলাদেশ ‘এ’, পাকিস্তান শাহিনস চ্যাম্পিয়ন

- পারল না বাংলাদেশ ‘এ’, পাকিস্তান শাহিনস চ্যাম্পিয়ন
রিপন মণ্ডলের করা সুপার ওভারের প্রথম দুই বলে ১ রান করে নেন পাকিস্তানের দুই ব্যাটসম্যান। তৃতীয় বলে চার মারেন সাদ মাসুদ। চতুর্থ বলে ১ রান নিয়ে চাম্পিয়ন হয়ে যায় পাকিস্তান শাহিনস।
তৃতীয়বারের মতো এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলো পাকিস্তান শাহিনস।
সুপার ওভারে বাংলাদেশের ৬ রান
সুপার ওভারে ৬ রানে অলআউট হয়েছে বাংলাদেশ। প্রথম বলে হাবিবুর রহমান ১ রান নেন। দ্বিতীয় বলে আবদুল গাফফার ফিরতি ক্যাচ দেন পাকিস্তানি পেসার আহমেদ দানিয়ালকে। পরের বলে ওয়াইড থেকে আসে ৫ রান। বৈধ তৃতীয় বলে জিশান আলমকে বোল্ড করে দেন দানিয়াল।
১২৬ রানের লক্ষ্য। ৯৬ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে ফেলল বাংলাদেশ ‘এ’ দল। কাতারের দোহায় এরপর অবিশ্বাস্যকিছুই করলেন রিপন মণ্ডল। পাকিস্তান শাহিনসের ইনিংসে বল হাতে ৩ উইকেট নেওয়া পেসার ব্যাট হাতেও খেললেন ১১ রানের ইনিংস। আরেক পেসার আবদুল গাফফারও (১৬*) সাহায্যের হাত বাড়ালেন। ১৯তম ওভারে ২০ রান তুললেও অবশ্য শেষ ওভারে ৭ রানের সমীকরণ মেলাতে পারেননি তাঁরা। তবে শেষ বলে ১ রান নিয়ে ম্যাচটা টাই করে সুপার ওভারে নিয়ে গেছেন ফাইনালটাকে।
সেমিফাইনালেও সুপার ওভারে ভারতকে হারিয়েই ফাইনালে উঠেছিল আকবর আলীর দল।