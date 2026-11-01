বাংলাদেশ–অস্ট্রেলিয়ার হার, আফ্রিকার জয়: টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে হিসাব–নিকাশ কতটা বদলাল

বাংলাদেশ–অস্ট্রেলিয়ার হার, আফ্রিকার জয়: টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে হিসাব–নিকাশ কতটা বদলাল
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কাল কেপটাউন টেস্টে ১৭৬ রানে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাতে ঘরের মাঠে হওয়া সিরিজটি ২-১ ব্যবধানেও জিতেছে তারা। অন্যদিকে মিরপুরে কাল ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৮ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ দল। অস্ট্রেলিয়া আর বাংলাদেশের হার অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়—আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউটিসি) পয়েন্ট তালিকার ওপরের দিকে প্রভাব ফেলেছে।
আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৫-২৭ চক্রের পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে উঠে এসেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা। তাদের এই সিরিজ জয়ে শীর্ষস্থান হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সের নেমে গেছে তিন নম্বরে। তালিকার এক নম্বরে উঠে এসেছে নিউজিল্যান্ড।
১. নিউজিল্যান্ড
প্রথম স্থান
- ম্যাচ: ৬
- জয়: ৪
- পয়েন্ট শতাংশ: ৭২.২২
- বাকি সিরিজ: ভারত (২), শ্রীলঙ্কা (২), অস্ট্রেলিয়া (৪), পাকিস্তান (২)
বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ড সম্প্রতি কোনো টেস্ট খেলেনি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ হারের পর তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে দলটি। নিউজিল্যান্ড এখন পর্যন্ত সিরিজ খেলেছে দুটি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। দুটিই ছিল তিন ম্যাচের সিরিজ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তারা জিতেছে ২–০ তে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২–১–এ।
সামনে ভারতের ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ঘরের মাঠে সিরিজ খেলবে নিউজিল্যান্ড। এরপর অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের বিপক্ষে দুটি অ্যাওয়ে সিরিজ রয়েছে তাদের।
২. দক্ষিণ আফ্রিকা
দ্বিতীয় স্থান
- ম্যাচ: ৭
- জয়: ৫
- পয়েন্ট শতাংশ: ৭১.৪৩
- বাকি সিরিজ: বাংলাদেশ (২), ইংল্যান্ড (৩), শ্রীলঙ্কা (২)
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা দুই টেস্ট জিতে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ নিজেদের করে নেয় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। এই জয়ে পাঁচ ম্যাচ জিতে পয়েন্ট তালিকার দুই নম্বরে উঠে এসেছে টেম্বা বাভুমার দল।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে পয়েন্ট তালিকার দুই নম্বরে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ডারবানে প্রথম টেস্টে হেরে তিনে নেমে গেলেও পরের দুই ম্যাচ জিতে আবারও দ্বিতীয় স্থানে ফিরেছে তারা।
এর আগে ভারতের মাটিতে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছিল প্রোটিয়ারা। ভারতের মাটিতে ২৫ বছর পর এটিই ছিল তাদের প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়। এরপর পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ ড্র করে দলটি।
চলতি মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে ঘরের মাঠে সিরিজ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। বাংলাদেশ সিরিজের পর ইংল্যান্ডকে আতিথেয়তা দেবে তারা। চক্রের শেষ সিরিজে শ্রীলঙ্কা সফরে যাবে প্রোটিয়ারা।
৩. অস্ট্রেলিয়া
তৃতীয় স্থান
- ম্যাচ: ১৩
- জয়: ৯
- পয়েন্ট শতাংশ: ৬৯.২৩
- বাকি সিরিজ: নিউজিল্যান্ড (৪), ভারত (৫)
২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাজয়ী অস্ট্রেলিয়া চলতি চক্রে প্রথম সিরিজ হারের তেতো স্বাদ পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে।
কামিন্সদের এবারের চক্র শুরু হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জয় দিয়ে। এরপর ঘরের মাঠে অ্যাশেজ ধরে রাখে তারা। তবে বাংলাদেশের কাছে অপ্রত্যাশিত এক হারে পয়েন্ট তালিকায় তাদের অবস্থান কিছুটা নড়বড়ে হয়ে যায়। পরে ম্যাকাইতে অবশ্য জিতে ঘুরে দাঁড়ায় দলটি।
এরপর ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদেরই মাঠে ২১৪ রানে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করেছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে গেবেরহায় ও কেপটাউনে টানা দুই হারে পয়েন্ট শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৬৯.২৩-এ। ফলে দুই নম্বর স্থানও হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।
সামনে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ খেলবে তারা। এরপর আগামী বছরের শুরুতে ভারতের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের কঠিন সিরিজ অপেক্ষা করছে অস্ট্রেলিয়ার জন্য।
৪. ভারত
- ম্যাচ: ১১
- জয়: ৫
- পয়েন্ট শতাংশ: ৫১.৫২
- বাকি সিরিজ: অস্ট্রেলিয়া (৫), নিউজিল্যান্ড (২)
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ ড্র করার পর দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ঘরের মাঠে ২–০ ব্যবধানে হেরেছে ভারত। ফলে পয়েন্ট তালিকায় খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই তারা।
এখন দলটি আছে নিউজিল্যান্ডে। সেখানে দুটি টেস্ট খেলবে ভারত। এরপর ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। দুটো সিরিজই ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
৫. বাংলাদেশ
- ম্যাচ: ৭
- জয়: ৩
- পয়েন্ট শতাংশ: ৪৭.৬২
- বাকি সিরিজ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১), ইংল্যান্ড (২), দক্ষিণ আফ্রিকা (২)
ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট হেরে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হারিয়েছে বাংলাদেশ। এই হারের আগে পয়েন্ট তালিকার চারে ছিল বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দুর্দান্ত এক জয় বাংলাদেশের ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনায় বড় ভূমিকা রেখেছে। এর আগে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষেও সিরিজ জিতেছিল দলটি।
এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের শেষ টেস্টে ভালো ফল করতে চাইবে বাংলাদেশ। এরপর ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি টেস্ট খেলবে তারা। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকাতেও দুটি টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ।
৬. ইংল্যান্ড
- ম্যাচ: ১৬
- জয়: ৭
- পয়েন্ট শতাংশ: ৩৮.৫৪
- বাকি সিরিজ: দক্ষিণ আফ্রিকা (৩), বাংলাদেশ (২)
চলতি চক্রে এখন পর্যন্ত ১৬ ম্যাচ খেলে ৭টিতে জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ হেরেছে ইংলিশরা। এ ছাড়া কয়েকটি ম্যাচে নির্ধারিত সময়ে ওভার শেষ করতে না পারায় পয়েন্টও কাটা গেছে তাদের।
এই চক্রে তাদের বাকি রয়েছে মাত্র দুটি সিরিজ—দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচ এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচ।
৭. শ্রীলঙ্কা
- ম্যাচ: ৬
- জয়: ১
- পয়েন্ট শতাংশ: ৩৩.৩৩
- বাকি সিরিজ: দক্ষিণ আফ্রিকা (২), পাকিস্তান (২), নিউজিল্যান্ড (২)
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ জয় দিয়ে এবারের ডব্লিউটিসি চক্র শুরু করেছিল শ্রীলঙ্কা। কিন্তু সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি তারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সিরিজ হেরেছে দলটি।
এরপর গলে ভারতের কাছে হারলেও কলম্বোয় ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় টেস্ট ড্র করে শ্রীলঙ্কা। ছয় ম্যাচে মাত্র এক জয় নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় তাদের অবস্থান সাত নম্বরে। সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিপক্ষে কঠিন সিরিজ অপেক্ষা করছে।
৮. ওয়েস্ট ইন্ডিজ
- ম্যাচ: ১৩
- জয়: ৩
- পয়েন্ট শতাংশ: ২৬.৯২
- বাকি সিরিজ: বাংলাদেশ (১)
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে আট উইকেটের জয় তুলে নিয়ে চলতি চক্রে তৃতীয় জয়ের দেখা পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
বাংলাদেশ সফরে আসার আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১-১ ব্যবধানে সিরিজ ড্র করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এর আগে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে চলতি চক্রে প্রথম সিরিজ জয়ের স্বাদ পেয়েছিল ক্যারিবীয়রা। সেই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হয়েছিল।
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ম্যাচটি তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ম্যাচই চলতি চক্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ টেস্ট।
৯. পাকিস্তান
- ম্যাচ: ৯
- জয়: ২
- পয়েন্ট শতাংশ: ৪.৬৩
- বাকি সিরিজ: শ্রীলঙ্কা (২), নিউজিল্যান্ড (২)
ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজ ১-১ ব্যবধানে ড্র করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে দলটি। হারে ৩–০ ব্যবধানে। এর সঙ্গে এজবাস্টনে মন্থর ওভার রেটের কারণে ১১ পয়েন্ট কাটা যায় পাকিস্তানের। ফলে পয়েন্ট শতাংশ নেমে দাঁড়ায় মাত্র ৪.৬৩-এ।
চলতি চক্রে এখন পর্যন্ত নয়টি টেস্ট খেলে মাত্র দুটিতে জিতেছে পাকিস্তান। বাকি রয়েছে শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি করে টেস্ট।