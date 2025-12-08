না চাইতেই যে রেকর্ডের ‘চূড়ায়’ জো রুট

না চাইতেই যে রেকর্ডের ‘চূড়ায়’ জো রুট
অস্ট্রেলিয়ায় কোনো সেঞ্চুরি ছিল না জো রুটের। গতকাল শেষ হওয়া ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৩৮ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলে সেই অপূর্ণতা দূর করেছেন জো রুট।
তবে রুটের আরেকটি অপূর্ণতা দূর হলো না অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টেও। পার্থের পর ব্রিসবেনেও যে হেরেছে ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট জয়ের স্বাদ যে নেওয়া হলো না এখানে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ টেস্টে এখনো জয়ের দেখা পাননি রুট।
গতকাল ১৬তম হারের স্বাদ নেওয়ার পর তো অনাকাঙ্ক্ষিত এক বিশ্ব রেকর্ডই সঙ্গী হয়ে গেল রুটের। রেকর্ডটা প্রতিপক্ষের মাঠে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলে জয়হীন থাকার। এই রেকর্ডে ভারতের সাবেক অধিনায়ক কপিল দেবকে পেছনে ফেললেন ইংল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক রুট।
ভারতীয় কিংবদন্তি কপিল পাকিস্তানে ১৫টি টেস্ট খেলে কখনোই জয় পাননি। পাকিস্তানে ১৫টি টেস্ট খেলে কোনো জয় না পেলেও কপিলের ভারত হেরেছিল মাত্র ৫টিতে। বাকি ১০টি ম্যাচ হয়েছে ড্র। সে তুলনায় অস্ট্রেলিয়ার রুটের পরিসংখ্যান একটু বেশিই বিবর্ণ। অস্ট্রেলিয়ায় রুটের খেলা ১৬ টেস্টে ইংল্যান্ড মাত্র ২টি ম্যাচই ড্র করতে পেরেছে, হেরেছে ১৪টিতে।
নির্দিষ্ট কোনো প্রতিপক্ষের মাঠে সবচেয়ে বেশি টেস্ট হারার রেকর্ডটাও ডাকছে রুটকে। এখন যৌথভাবে যে রেকর্ডের মালিক রুটেরই সাবেক দুই সতীর্থ জেমস অ্যান্ডারসন ও অ্যালিস্টার কুক। দুজনই অস্ট্রেলিয়াতে হেরেছেন ১৫টি করে টেস্টে। তবে অ্যান্ডারসন-কুকরা অস্ট্রেলিয়ায় জয়ের স্বাদও পেয়েছেন। তাঁদের দলে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় তিনটি টেস্ট জিতেছে ইংল্যান্ড।