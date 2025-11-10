ক্রিকেট

টেস্টে বাংলাদেশের যত গৌরব ও অগৌরবের বিশ্ব রেকর্ড

২৫ বছর ধরে টেস্ট খেলছে বাংলাদেশ। সিকি শতকের ইতিহাসে অনেক গৌরব-গাঁথার অংশ হয়েছে বাংলাদেশ।  অগৌরবের অনেকে রেকর্ডেও অবশ্য আছে বাংলাদেশের নাম।

মোহাম্মদ সোলায়মান
ঢাকা
সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরির পর বাংলাদেশের মোহাম্মদ আশরাফুলএএফপি

গৌরবের রেকর্ড

• সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান। ২০০১ সালে টেস্ট অভিষেকে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৭ বছর ৬৩ দিন বয়সে সেঞ্চুরি করেন মোহাম্মদ আশরাফুল।
• সবচেয়ে কম বয়সে ১০ উইকেট। ২০০৫ সালে ঢাকায় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১২ উইকেট নেওয়া ম্যাচের শুরুর দিন এনামুল হক জুনিয়রের বয়স ছিল ১৮ বছর ৪০ দিন।
• টেস্টে দলের দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ উদ্বোধনী জুটি। ২০১৫ সালে খুলনায় পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩১২ রান যোগ করেন ইমরুল কায়েস ও তামিম ইকবাল।

এক ম্যাচে সেঞ্চুরি ও ১০ উইকেট

২০১৪ সালে ইতিহাসের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে এক টেস্টে সেঞ্চুরি ও ১০ উইকেট পেয়েছেন সাকিব আল হাসান। প্রথম দুজন ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের দুই কিংবদন্তি ইয়ান বোথাম ও ইমরান খান।
বোথাম-ইমরানকে ছোঁয়ার হাসি। একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও ১০ উইকেট নিয়ে ইতিহাসের পাতায় ঢুকে পড়লেন সাকিব, জেতালেন বাংলাদেশকেও। ২০১৪ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে
শামসুল হক

একই ম্যাচে সেঞ্চুরি ও হ্যাটট্রিক

২০১৩ সালে চট্টগ্রামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট ইতিহাসের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে এই কীর্তি সোহাগ গাজীর।
টেস্টে একই ম্যাচে সেঞ্চুরি ও হ্যাটট্রিক করা একমাত্র ক্রিকেটার সোহাগ গাজী
প্রথম আলো

অভিষেকে দশে নেমে সর্বোচ্চ

২০১২ সালে খুলনায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকে দশে নেমে ১১৩ রান আবুল হাসানের।
যে রেকর্ড যন্ত্রণার

• টেস্টে পুরো ম্যাচে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের ঘটনা পাঁচটি, এর একটি বাংলাদেশের বিপক্ষে। ২০০৩ সালে চট্টগ্রামে বাংলাদেশকে দুই ইনিংসে ১৭৩ ও ২৩৭ রানে অলআউট করার মাঝে ২ উইকেটে ৪৭০ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে দক্ষিণ আফ্রিকা।
• অভিষেক থেকে শুরু করে ২০০৪ সালে ভারত সিরিজ পর্যন্ত টানা ১৬টি সিরিজে হারে বাংলাদেশ। টানা সিরিজ হারার বিশ্ব রেকর্ড এটাই। ২০০৫ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত টানা ১১ সিরিজ হেরে দুইয়েও বাংলাদেশ।
• টানা টেস্ট হার। ২০০১ সালের জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্ট থেকে শুরু করে ২০০৩ সালের ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট পর্যন্ত টানা ২১ টেস্ট হারে বাংলাদেশ।
• এক দিনে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড। ২০০২ সালে কলম্বো টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ৫০৯ রান তোলে শ্রীলঙ্কা।
• ইনিংসে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি। ২০০১ সালে মুলতানে এশিয়ান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে একমাত্র ইনিংসে পাঁচ সেঞ্চুরিতে ৩ উইকেটে ৫৪৬ রান করে পাকিস্তান। ১৯৫৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরাও পাঁচ সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন।
