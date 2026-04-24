র্যাঙ্কিংয়ে স্বস্তি মিলেছে, এখন বাংলাদেশের চাওয়া কী
মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বে টানা তিন সিরিজ জেতায় বাংলাদেশ এখন স্বস্তিতে। র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে ৮৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে। স্বস্তির সময়ে বাংলাদেশের চাওয়া জানিয়েছেন অধিনায়ক মিরাজ, ‘বিশ্বকাপে সরাসরি খেলাটা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একই সঙ্গে ভালো ক্রিকেট খেলাও। এটা না করতে পারলে ওটাও (কোয়ালিফাই) পারব না।’ সেরা নয়ে থাকতে মিরাজ এখন আত্মবিশ্বাসীও, ‘আমরা যদি ধারাবাহিক পারফর্ম করতে পারি আমার কাছে মনে হয় সেরা ৯ না, আমরা আরও অনেক ওপরে যেতে পারি।’