চোট কাটিয়ে ভারতের বিপক্ষে ফিরছেন ম্যাক্সওয়েল

চোট কাটিয়ে ভারতের বিপক্ষে ফিরছেন ম্যাক্সওয়েল
চোট কাটিয়ে অস্ট্রেলিয়া দলে ফিরছেন অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ভারতের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টির সিরিজে শেষ তিন ম্যাচের দলে রাখা হয়েছে ‘বিগ শো’ ম্যাক্সওয়েলকে।
নিউজিল্যান্ড সিরিজ সামনে রেখে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নেটে অনুশীলনের সময়ে কবজিতে চোট পেয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল। তখন নেটে বোলিংয়ের সময় মিচেল ওয়েনের শট ম্যাক্সওয়েলের কবজিতে লাগে। তাতে হাড়ে চিড় ধরে ম্যাক্সওয়েলের। তাই অক্টোবরের শুরুতে অনুষ্ঠিত নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেই টি-টোয়েন্টি সিরিজটি তিনি খেলতে পারেননি।
ভারত সিরিজেও খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়েও সংশয় ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি সিরিজে শেষ তিন ম্যাচের দলে তাঁকে রাখা হয়েছে। ওয়ানডে সিরিজ শেষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ২৯ অক্টোবর। ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত হবে প্রথম ম্যাচ।
এত দিন দলের বাইরে থাকার সময়টা অন্যভাবে কাজে লাগিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। গত ২১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট স্প্রিং চ্যালেঞ্জে মেলবোর্ন স্টারসের সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন।
ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে শেষ তিন ম্যাচের জন্য দলে নেওয়া হয়েছে ২০ বছর বয়সী পেসার মাহলি বিয়ার্ডম্যানকেও। এই সিরিজে আন্তর্জাতিক অভিষেক হতে পারে এই পেসারের।
ওয়ানডেতে দল থেকে মারনাস লাবুশেনকে ছেড়ে দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এরই মধ্যে ২-০–তে জয় নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া। লাবুশেন প্রথম দুই ম্যাচে সুযোগ পাননি। দুই পেসার জশ হ্যাজলউড ও শন অ্যাবটকেও শেষ ওয়ানডের আগে দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনজনই ২১ নভেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া আশেজের প্রস্তুতি হিসেবে শেফিল্ড শিল্ড ক্রিকেটে খেলতে পারেন।
আগামীকাল সিরিজের শেষ ওয়ানডের জন্য প্রথমবারের মতো দলে ডাকা হয়েছে অলরাউন্ডার জ্যাক এডওয়ার্ডসকে। সম্প্রতি ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া এ দলের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন এই অলরাউন্ডার।
লক্ষ্ণৌতে দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচে ৮৮ রানের ইনিংস খেলার পর কানপুরে লিস্ট এ ম্যাচে করেন ৮৯ রান। তাঁর অন্তর্ভুক্তি সিডনিতে ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংকে আরও শক্তিশালী করবে।