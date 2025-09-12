পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট নিয়ে ধাওয়ানকে ‘অসৎ’ বললেন আফ্রিদি

পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট নিয়ে ধাওয়ানকে ‘অসৎ’ বললেন আফ্রিদি
সংশয় কেটেছে বেশ কয়েক দিন আগেই। ভারত সরকার বলে দিয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ বন্ধ থাকলেও আইসিসি ও এসিসির টুর্নামেন্টে খেলতে বাধা নেই।
তবে নরেন্দ্র মোদি সরকারের এমন অবস্থানের পরও ভারতের ভেতরে পাকিস্তান–ম্যাচ বর্জনের আলোচনা থামেনি। ঘুরেফিরে আসছে গত জুলাইয়ে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডসে (ডব্লুসিএল) পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নসের বিপক্ষে ভারত চ্যাম্পিয়নসের ম্যাচ বয়কটের বিষয়টিও। সেই ঘটনা নিয়ে এবার মুখ খুলেছেন পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নস দলে খেলা শহীদ আফ্রিদি।
৬ দেশের সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে ইংল্যান্ডে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডস শুরু হয় ১৮ জুলাই। এর দুই দিন পরই লিগ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ভারত-পাকিস্তানের।
তবে এপ্রিলে ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহতের প্রতিবাদে শিখর ধাওয়ান, হরভজন সিং, ইউসুফ পাঠানসহ ৫ ক্রিকেটার না খেলার সিদ্ধান্ত নেন। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি আর মাঠে গড়ায়নি। এরপর সেমিফাইনালেও একই কাজ করে ভারত চ্যাম্পিয়নস। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে পোস্টও দেন শিখর ধাওয়ান।
এবার এশিয়া কাপে দুই দেশের জাতীয় দল মুখোমুখি হওয়ার আগে জুলাইয়ের সেই ঘটনা নিয়ে আফ্রিদি কথা বলেছেন। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সামা টিভিতে তিনি বলেছেন, ‘আমি সব সময়ই বলেছি, দুই দেশের ক্রিকেট চালু থাকাই ভালো। এটা সব সময় দুই দেশের সম্পর্ক মেরামত করতে সাহায্য করে। ইংল্যান্ডে লোকজন টিকিট কেটেছিল খেলা দেখার জন্য, খেলোয়াড়েরা অনুশীলনও করেছিল। তারপরও তোমরা খেললে না। আসলে ভাবনাটা কী ছিল? আমি একদমই বুঝতে পারছি না।’
এরপর ধাওয়ানকে ইঙ্গিত করে আফ্রিদি বলেছেন, ‘আমি যদি এখন নাম বলি, তাহলে বেচারা ঝামেলায় পড়ে যাবে। আমি ওকে অসৎ হিসেবে দেখি। ওর অধিনায়কও বলেছিল, ‘‘খেলতে না চাইলে খেলো না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে টুইট কোরো না।’’ কিন্তু ওই খেলোয়াড় একেবারে গোপন উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল। এ কারণেই ও অসৎ।’ ভারত চ্যাম্পিয়নস দলের অধিনায়ক ছিলেন অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং।
আফ্রিদি এরপর যোগ করেছেন, ‘আবার কিছু লোক আছে, যারা জন্মের পর থেকেই প্রমাণ করতে চাইছে যে তারা হিন্দুস্তানি। এখন তারা এশিয়া কাপে ধারাভাষ্য দিচ্ছে।’ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহাকারীরা বলছেন আফ্রিদি এই কথাটি ইরফান পাঠানকে ইঙ্গিত করে বলেছেন।
এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ আগামী পরশু। ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজন সিং ও সাবেক ক্রিকেটার কেদার যাদব এই ম্যাচ বয়কটের আহ্বান আগেই জানিয়েছেন। এমনকি গতকাল এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন (পিআইএল) আবেদন করা হয়েছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্টে। যদিও জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য রাজি হননি আদালত।