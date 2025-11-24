উসমানের হ্যাটট্রিক, দাপুটে জয়ে ফাইনালে পাকিস্তান

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
উসমানের হ্যাটট্রিক, দাপুটে জয়ে ফাইনালে পাকিস্তান
রাওয়ালপিন্ডিতে ত্রিদেশীয় সিরিজে রোববার জিম্বাবুয়েকে ৬৯ রানে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান। ম্যাচের সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র ২৭ বছর বয়সী স্পিনার উসমান তারিক। তাঁর স্পিনেই ভেঙে পড়ে জিম্বাবুয়ের ইনিংস। ১০ম ওভারে হ্যাটট্রিক পাওয়া তারিক ৪ উইকেট নেন মাত্র ১৮ রানে। টি-টোয়েন্টিতে এটি পাকিস্তানের মাত্র চতুর্থ হ্যাটট্রিক।
১৯৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে জিম্বাবুয়ে ১৯ ওভারে ১২৬ রানে অলআউট। শুরুতে নাসিম শাহ ও মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র চাপ তৈরি করলে উসমানের স্পেলে জিম্বাবুয়ে ৬০ রানে ৪ থেকে চোখের পলকে ৬০ রানে ৭ হয়ে পড়ে। এক প্রান্তে কেবল লড়েছেন রায়ান বার্ল—৪৯ বলে ৮ চার ও ২ ছক্কায় অপরাজিত ৬৭ রান করেও সঙ্গীর অভাবে দলকে টেনে নিতে পারেননি।
এর আগে পাকিস্তান তোলে ১৯৫ রান। ইনিংসের ভিত্তি গড়েন বাবর আজম ও সাহিবজাদা ফারহান—দুজনের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে আসে ১০৩ রান। ফারহান ৪১ বলে ৬৩ এবং বাবর ৫২ বলে ৭৪ রান করেন। শেষে ঝড় তোলেন ফখর জামান। মাত্র ১০ বলে অপরাজিত ২৭ রানে শেষ দুই ওভারকে পরিণত করেন রান-উৎসবে। ব্র্যাড ইভানসের শেষ ওভারে একাই নেন ২৫ রান।
২৯ নভেম্বর ফাইনাল।