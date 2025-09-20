বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা: টসে জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, প্রথম ওভারে শ্রীলঙ্কার ৮ রান

- প্রথম ওভারে ৮ রান শ্রীলঙ্কার
প্রথম ওভারটি করেছেন বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম। শ্রীলঙ্কার হয়ে ওপেন করেছেন পাতুম নিশাঙ্কা ও কুশল মেন্ডিস। ওভারের প্রথম তিন বলে ১ রান দেন শরীফুল। চতুর্থ বলটায় ফ্লিক করে ছক্কা মারেন কুশল মেন্ডিস।
টি–টোয়েন্টিতে মুখোমুখি বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা
২০ ওভারের ক্রিকেটে এটি ২২তম বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। প্রথম ২১ ম্যাচের ৮টি জিতেছে বাংলাদেশ, হেরেছে ১৩টিতে। সর্বশেষ ম্যাচটি হারলেও সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচের তিনটিতেই জিতেছে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের একাদশে দুটি পরিবর্তন
সর্বশেষ ম্যাচের দুজন বাদ দিয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। বাদ পড়েছেন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান নুরুল হাসান ও লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন। দলে ঢুকেছেন অফ স্পিনার মেহেদী হাসান ও বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম। অঙ্ক মেলাতে আজ পাঁচ বিশেষজ্ঞ বোলার নিয়েই নামছে বাংলাদেশ।
শ্রীলঙ্কার একাদশে কোনো পরিবর্তন নেই। খেলছেন আফগানিস্তান ম্যাচ শেষে বাবার মৃত্যু সংবাদ শোনা স্পিনার দুনিত ভেল্লালাগে।
বাংলাদেশ একাদশ
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, শামীম হোসেন, মেহেদী হাসান, শরীফুল ইসলাম, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ।
শ্রীলঙ্কা একাদশ
পাতুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কামিল মিশারা, কুশল পেরেরা, চারিত আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), কামিন্দু মেন্ডিস, দাসুন শানাকা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দুনিত ভেল্লালাগে, দুষ্মন্ত চামিরা ও নুয়ান তুষারা।
টসে জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে টসে জিতেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। এবারের এশিয়া কাপের দুদলের প্রথম ম্যাচে টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। সে ম্যাচে শ্রীলঙ্কা জেতে ৬ উইকেটে। টস ভাগ্যর মতো আজ ফলও কি বাংলাদেশের পক্ষে আসবে?
দুবাইয়ে বাংলাদেশের রেকর্ড কেমন
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত চারটি টি–টোয়েন্টি খেলেছে। এই চার ম্যাচে বাংলাদেশ জিতেছে দুটিতে, হেরেছে দুটিতে। বাংলাদেশের জয় দুটি ২০২২ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে। এই ভেন্যুতে বাংলাদেশ প্রথম টি–টোয়েন্টি খেলে ২০২১ বিশ্বকাপে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই মাচে ৮ উইকেট হারে বাংলাদেশ। পরের বছর টি–টোয়েন্টি এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার কাছে হার ২ উইকেটে।
এই ভেন্যুতে চারটি ওয়ানডে খেলা বাংলাদেশ জিতেছে একটিতে, হেরেছে তিনটিতে। একমাত্র জয়টি ২০১৮ সালে এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। বাংলাদেশের তিনটি হারই ভারতের বিপক্ষে।
বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা ম্যাচে স্বাগতম
এশিয়া কাপের সুপার ফোর পর্ব শুরু হচ্ছে আজ। লিগ পদ্ধতির সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি বাংলাদেশ। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হবে ম্যাচ। বৃহস্পতিবার গ্রুপ পর্বে ‘বি’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারিয়ে বাংলাদেশকে সঙ্গী করে সুপার ফোরে উঠেছে শ্রীলঙ্কা।
সুপার ফোরে প্রতিটি দল তিনটি করে ম্যাচ খেলবে। ২৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়েই বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ, প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। পরের দিনই একই ভেন্যুতে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। সুপার ফোর পর্বের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দুটি দল উঠবে ফাইনালে। ফাইনাল ২৮ সেপ্টেম্বর।