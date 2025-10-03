সিরিজ জয়ের ম্যাচে বাংলাদেশের একাদশে কি পরিবর্তন আসবে

সিরিজ জয়ের ম্যাচে বাংলাদেশের একাদশে কি পরিবর্তন আসবে
জয়ে আফগানিস্তান সিরিজ শুরু করেছে বাংলাদেশ দল। কাল শারজাতে টি–টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ আফগানিস্তানকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। আজ দ্বিতীয় ম্যাচে আবার মাঠে নামবে জাকের আলীর দল।
এই ম্যাচে কি বাংলাদেশ দলে পরিবর্তন আসবে? কেমন হতে পারে আফগানিস্তান সিরিজে দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের একাদশ?
প্রথম ম্যাচে ওপেনিংয়ে বাংলাদেশ খানিকটা চমকই উপহার দিয়েছে। ওপেনিংয়ে এশিয়া কাপে দুটি ফিফটি করা সাইফ হাসানকে ব্যাটিং অর্ডারে তিনে নামানো হয়। ওপেন করেছেন তানজিদ হাসান ও পারভেজ হোসেন। দুজনে গড়েন ১০৯ রানের জুটি। তাদের জুটিতেই জিতেছে বাংলাদেশ। দুজনই করেন ফিফটি। আজও এ দুজনই ওপেন করতে পারেন। তিনে খেলতে পারেন সাইফ। যদিও তিনি কাল শূন্য রানে আউট হয়েছেন।
প্রথম ম্যাচে চারে ব্যাট করেন অধিনায়ক জাকের আলী। পাঁচ নম্বরে খেলেছেন শামীম হোসেন, ছয়ে নুরুল হাসান। মিডল অর্ডারকে শক্তিশালী করতে আজ দলে ফিরতে পারেন তাওহিদ হৃদয়। সে ক্ষেত্রে বাদ পড়তে পারেন শামীম।
সর্বশেষ তিন ম্যাচে দুটিতে শূন্যতে ফিরেছেন এই বাঁহাতি। নুরুল কাল অপরাজিত ২৩ রান করে দলের জয়ে ভূমিকা রাখায় আজ দলে টিকে যেতে পারেন। স্পিনার হিসেবে পারফরম্যান্স বিবেচনায় নাসুম আহমেদ ও রিশাদ হোসেনেরই খেলার কথা। প্রথম ম্যাচে রিশাদ ৩৩ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট, নাসুম ১৮ রানে নেন ১ উইকেট।
পরিবর্তন আসতে পারে বাংলাদেশের পেস বিভাগে। পরপর দুই দিনে দুটি ম্যাচ খেলার কারণে ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন পেসাররা। তাই আজ দ্বিতীয় ম্যাচে তাসকিন আহমেদকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। মোস্তাফিজুর রহমানও এশিয়া কাপ থেকে টানা খেলছেন। তাই পেস বিভাগে পরিবর্তন আসতে পারে আজ। সে ক্ষেত্রে বাঁহাতি শরীফুল ইসলামকে আজ দলে দেখা যেতে পারে।
শারজায় আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। তিন ম্যাচের এই সিরিজে ১–০ তে এগিয়ে বাংলাদেশ দল। আজকের ম্যাচটি বাংলাদেশ দলের জন্য তাই সিরিজ জয়ের ম্যাচ।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ:
তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, শামীম হোসেন/তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী (অধিনায়ক), নাসুম আহমেদ, রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ/শরীফুল ইসলাম ও তানজিম হাসান।