সরাসরি

দক্ষিণ আফ্রিকা–আফগানিস্তান ম্যাচে আছে বাংলাদেশও

  • পাওয়ার প্লেতে জিতল কে
  • দিনটা মার্করামের নয়
  • আফগানিস্তান একাদশ
  • দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ
  • টস
  • আফগানিস্তানকে জিততেই হবে
  • স্বাগতম
০৫: ৫৫

পাওয়ার প্লেতে জিতল কে

দক্ষিণ আফ্রিকা: ৬ ওভারে ৪৩/১

পাওয়ার প্লেতে খুব একটা খারাপ করেনি আফগানিস্তান। ৬ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা তুলতে পেরেছে ৪৩ রান, হারিয়েছে মার্করামের উইকেট। তবে আফগানদের মাথাব্যাথার কারণ হতে পারে কুইন্টন ডি কক। ১৮ বলে ২৫ রানে অপরাজিত আছেন তিনি।

০৫: ৪২

দিনটা মার্করামের নয়

দক্ষিণ আফ্রিকা: ২.৩ ওভারে ১২/১

ফজলহক ফারুকির বলে শুরু থেকেই স্ট্রাগল করছিলেন মার্করাম। শেষ পর্যন্ত তাঁর বলেই উইকেট দিয়েছেন। ফারুকির স্লোয়ারে ৫ রান করে মিড অফে মোহাম্মদ নবীর হাতে ক্যাচ দিয়েছেন তিনি।

০৫: ৩৬

আছে বাংলাদেশও

গ্রুপ ‘ডি’ র এই ম্যাচে ফিল্ড আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশের শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ।

০৫: ১৬

আফগানিস্তান একাদশ

রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), ইব্রাহিম জাদরান, গুলবদিন নাইব, সেদিকুল্লাহ আতাল, দারউইশ রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান (অধিনায়ক), নুর আহমেদ, ফজলহক ফারুকি ও মুজিব উর রহমান।

আফগানিস্তান দলে তিনজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার। এক বিশেষজ্ঞ পেসার এবং পেস বোলিং অলরাউন্ডার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে তারা।

০৫: ১৬

দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ

এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক (উইকেটকিপার), রায়ান রিকেলটন, ডেভাল্ড ব্রেভিস, ডেভিড মিলার, ট্রিস্টান স্টাবস, মার্কো ইয়ানসেন, জর্জ লিন্ডে, কাগিসো রাবাদা, কেশব মহারাজ ও লুঙ্গি এনগিডি।

ম্যাচের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার হালকা স্ট্রেচিংয়ে ট্রিস্টান স্টাবস
এএফপি
০৫: ০৮

টস

টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ে আফগানিস্তান। আহমেদাবাদের এই মাঠ নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের উইকেট আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ খানের চেনা। আইপিএলে গুজরাট টাইটানসের ঘরের মাঠ এটি—এই দলের হয়ে খেলেছেন রশিদ খান।

জিয়া–উর রহমানের জায়গায় নুর আহমেদকে নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে আফগানিস্তান।

দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করামও জানিয়েছেন, টসে জিতলে তিনিও আগে ফিল্ডিং নিতেন। তাঁর দলেও একটি পরিবর্তন—করবিন বশের জায়গায় একাদশে ঢুকেছেন জর্জ লিন্ডে।

টসের সময় দুই দলের অধিনায়ক
এএফপি
০৫: ০৩

আফগানিস্তানকে জিততেই হবে

সুপার এইটে ওঠার স্বপ্ন জিইয়ে রাখতে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচটি জিততেই হবে আফগানিস্তানকে। ‘ডি’ গ্রুপে ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নিউজিল্যান্ড (১.৯১৯)। দ্বিতীয় দক্ষিণ আফ্রিকার (২.৮৫০) দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ ১ ম্যাচে ২ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আফগানিস্তান (–১.১৬২)।

আজ হেরে পরে কানাডা ও আরব আমিরাতের বিপক্ষে জিতলেও সুপার এইটে ওঠার স্বপ্ন অধরা থেকে যেতে পারে আফগানিস্তানের।

২০২৪ সালে সর্বশেষ টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে এই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেই হেরেছিল আফগানিস্তান। টি–টুয়েন্টিতে এ পর্যন্ত তিনবার দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হয়ে প্রতিবারই হেরেছে আফগানিস্তান।

আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ খানের সামনে আজ বড় চ্যালেঞ্জ
আইসিসি
০৫: ০৩

স্বাগতম

টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ আহমেদাবাদে ‘ডি’ গ্রুপের ম্যাচে আফগানিস্তানের মুখোমুখি দক্ষিণ আফ্রিকা।

কানাডার বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ৫৭ রানে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে আফগানিস্তানের শুরুটা ভালো হয়নি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ৫ উইকেটে হেরেছে আফগানিস্তান।

