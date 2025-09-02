তাহলে কি বিসিবি সভাপতি পদে তামিমের সঙ্গে লড়বেন আমিনুল

তাহলে কি বিসিবি সভাপতি পদে তামিমের সঙ্গে লড়বেন আমিনুল
‘আমি একটা কুইক টি-টোয়েন্টি ইনিংস খেলতে এসেছি’—মাস তিনেক আগে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে কথাটা বলেছিলেন আমিনুল ইসলাম। তখন এটাও বলেছিলেন, লম্বা সময় বোর্ডে থাকার পরিকল্পনা নেই তাঁর।
তবে সম্প্রতি আমিনুলের সেই ভাবনায় পরিবর্তন এসেছে। কয়েক দিন আগেই জানিয়েছিলেন, ক্রীড়া পরিষদের মনোনীত পরিচালক হয়ে আবার বিসিবি সভাপতি হতে আপত্তি নেই তাঁর। সিলেট জেলা স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আমিনুল বলেছেন, পরিচালক পদে নির্বাচন করতেও আগ্রহী তিনি।
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন— কাল আনুষ্ঠানিকভাবে তা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। দু-এক দিনের মধ্যে বর্তমান সভাপতি আমিনুল তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য নাম সুপারিশ করার কথা। এরপরই পুরোদমে বিসিবির নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হবে।
সভাপতি হতে কারা আগ্রহী, এ নিয়ে দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে কৌতূহল আছে। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালও ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, বিসিবির আগামী নির্বাচনে লড়বেন তিনি— পরিচালকদের সমর্থন থাকলে হয়তো হবেন সভাপতিও।
ক্লাব, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মিলিয়ে বিভিন্ন পর্যায় থেকে বিসিবির মোট ২৫ জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন। তাঁদের ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হয়ে থাকেন।
সভাপতি হতে আগ্রহী আছে কি না, আজ সিলেটে এমন প্রশ্নের উত্তরে আমিনুল বলেছেন, ‘ইতিমধ্যেই বোর্ডের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আমরা (বিসিবির) নির্বাচন করব এবং প্রপার নির্বাচনই করব। এখানে (বিসিবিতে) সভাপতি নির্বাচন হয় না। পরিচালকদের নির্বাচন হয়, সেটা প্রথম লক্ষ্য এবং সেখানে থাকার চেষ্টা করব— পরবর্তীতে যদি সুযোগ হয়, আমি চেষ্টা করব যেভাবে হোক বাংলাদেশকে সার্ভ করার জন্য।’ তার মানে এবার বিসিবির সভাপতি পদে জাতীয় দলের দুই সাবেক অধিনায়কের লড়াই দেখা যেতে পারে।
দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশ ক্রিকেটে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার কথা শোনা যাচ্ছে। এর কার্যক্রম শুরু হলেও গত বছরের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক বাস্তবতা বদলের পর এখন অনেকটাই স্থবির। সিলেটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দ্রুতই তা আবার শুরু হওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন আমিনুল।