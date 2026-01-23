টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ: ‘ছক্কা মেশিন’ পাল্টাতে হলো দক্ষিণ আফ্রিকাকে, বদলের ঢেউ নিউজিল্যান্ড দলেও

টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ: ‘ছক্কা মেশিন’ পাল্টাতে হলো দক্ষিণ আফ্রিকাকে, বদলের ঢেউ নিউজিল্যান্ড দলেও
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে পরিবর্তন এনেছে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। চোটের কারণে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেছে কিউই পেসার অ্যাডাম মিলনের। তাঁর জায়গায় রিজার্ভ দল থেকে মূল স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন আরেক পেসার কাইল জেমিসন।
চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়েছেন ‘ছক্কা মেশিন’ খ্যাত ডনোভান ফেরেইরা ও টনি ডি জর্জি। তাঁদের জায়গায় দলে ঢুকেছেন ট্রিস্টান স্টাবস ও রায়ান রিকেলটন।
দক্ষিণ আফ্রিকার টি–টুয়েন্টি টুর্নামেন্ট এসএ টুয়েন্টিতে চোট পান মিলনে। গত রোববার সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের হয়ে মুম্বাই কেপটাউনের বিপক্ষে ম্যাচে নিজের প্রথম ওভারেই হ্যামস্ট্রিংয়ে আঘাত পান।
স্ক্যানে পেশি ছিঁড়ে যাওয়া ধরা পড়ায় ২০২৬ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেতে হয় তাঁকে। মিলনে ছিলেন দারুণ ছন্দে। এই টুর্নামেন্টে ৭.৬১ ইকোনমিতে ১১ উইকেট নিয়েছিলেন।
মিলনের পরিবর্তে নিউজিল্যান্ড দলে সুযোগ পাওয়া জেমিসন দীর্ঘদিন পিঠের চোটে ভোগার পর গত বছরের শেষ দিকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন। চলতি মাসের শুরুতে ভারতের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে ক্যারিয়ারসেরা বোলিং করেছেন, নেন ৪১ রানে ৪ উইকেট।
নিউজিল্যান্ডের চিন্তার কারণ আছে আরও। তারা আগেই জানিয়েছে, বিশ্বকাপ চলাকালে পেসার ম্যাট হেনরি ও লকি ফার্গুসন স্বল্প সময়ের জন্য পিতৃত্বকালীন ছুটি নিতে পারেন। সে কারণে বিশ্বকাপ শুরুর আগে আরও একজন ট্রাভেলিং রিজার্ভ খেলোয়াড় নেওয়া হবে।
দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ডি জর্জি গত ডিসেম্বরে ভারতে খেলার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান এবং এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। এসএ টুয়েন্টির একটি ম্যাচে কাঁধে চোট পান ফেরেইরা। তাঁর কাঁধে চিড় ধরেছে।
তবে দক্ষিণ আফ্রিকার দুশ্চিন্তা এখানেই শেষ নয়। ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি ও ডেভাল্ড ব্রেভিস—এই তিন ক্রিকেটারের ফিটনেস নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে।
চোটের কারণে মিলার পার্ল রয়্যালসের হয়ে জোবার্গ সুপার কিংসের বিপক্ষে এলিমিনেটর ম্যাচ খেলবেন না। এনগিডি সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের বিপক্ষে কোয়ালিফায়ারে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের হয়ে মাত্র দুই ওভার বল করেছেন এবং তার বাঁ পায়ে ভারী স্ট্র্যাপিং দেখা গেছে। আঙুলে চোট নিয়েও ব্রেভিস ম্যাচ জেতানো ৭৫ রানের ইনিংস খেলেন, তবে তাঁর আঙুলে গতকাল স্ক্যান করা হয়েছে।
এই তিনজনের মধ্যে মিলারের অবস্থাই সবচেয়ে উদ্বেগজনক। এসএ টুয়েন্টির শেষ লিগ ম্যাচে অ্যাডাক্টর ইনজুরিতে মাঠ ছাড়েন তিনি। আগামী সপ্তাহে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন না মিলার এবং ফেব্রুয়ারির শুরুতে বিশ্বকাপের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার রওনা দেওয়ার আগে তাঁকে ফিটনেস পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ওপরই নির্ভর করছে বিশ্বকাপে তাঁর খেলার বিষয়টি।
মিলার যদি শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে খেলতে না পারেন, তাহলে বিকল্প হিসেবে রুবিন হারম্যানকে বিবেচনায় আনা হতে পারে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে দলে থাকা হারম্যানই একমাত্র ক্রিকেটার, যিনি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে নেই কিন্তু ওই সিরিজে খেলবেন।
দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পরও দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দলে জায়গা হচ্ছে না চলতি মৌসুমে এসএ টুয়েন্টির সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ওটনিয়েল বার্টম্যানের। সবকিছু ঠিক থাকলে এনগিডি সময়মতো ফিট হয়ে ভারত ও শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বলেই আশা করছে টিম ম্যানেজমেন্ট।