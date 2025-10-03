২য় টি–টোয়েন্টি: টসে জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

- টসে জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
১৪: ১১
একাদশে দুটি পরিবর্তন
কাল জেতা ম্যাচের একাদশে দুটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসান নেই আজ। তাঁদের জায়গায় একাদশে ঢুকেছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও শরীফুল ইসলাম।
বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, জাকের আলী (অধিনায়ক), নুরুল হাসান, শামীম হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম।
১৪: ০৬
টসে জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
টসে জিতেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক জাকের আলী। নিয়েছেন আগে বোলিং। যার অর্থ, গতকালের মতো আজও রান তাড়ায় ব্যাটিং করবে বাংলাদেশ।
১৪: ০৩
স্বাগত দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে
বাংলাদেশ–আফগানিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে সবাইকে স্বাগত। গতকাল প্রথম টি–টোয়েন্টিতে ৪ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। আজ জিতলেই সিরিজজয়।