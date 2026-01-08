নারী টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের দল ঘোষণা, নতুন মুখ জুয়াইরিয়া

নারী টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের দল ঘোষণা, নতুন মুখ জুয়াইরিয়া
আইসিসি নারী টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য আজ বাংলাদেশ নারী দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নেপালে অনুষ্ঠেয় বাছাইপর্বে অংশ নিতে বাংলাদেশ দল ১২ জানুয়ারি কাঠমান্ডুর উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বে।
নিগার সুলতানাই নেতৃত্ব দেবেন ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ নারী দলকে। ১৮ জুন নেপালে শুরু হবে বাছাইপর্ব। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে আয়ারল্যান্ড, নামিবিয়া, পাপুয়া নিউগিনি ও যুক্তরাষ্ট্র। দুই গ্রুপের প্রথম পর্ব শেষে সুপার সিক্সে উঠবে তিনটি করে দল। সুপার সিক্স পর্বে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চার দল সুযোগ পাবে জুন–জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় চূড়ান্ত পর্বে।
বাংলাদেশ নারী দল সর্বশেষ টি–টোয়েন্টি খেলেছে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজে। সেই সফরে দলে থাকা দুজন লতা মণ্ডল ও তাজ নেহার নেই বাছাইপর্বের দল। একদম নতুন মুখ জুয়াইরিয়া ফেরদৌস। ২০ বছর বয়সী এই উইকেকিপার বাংলাদেশ অ–১৯ নারী দলের হয়ে গত বছর বিশ্বকাপ খেলেছেন।
বাছাইপর্বের বাংলাদেশ নারী দল
নিগার সুলতানা (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার (সহ-অধিনায়ক), সোবহানা মোস্তারি, ফারজানা হক, শারমিন আক্তার, দিলারা আক্তার, জুয়াইরিয়া ফেরদৌস, রিতু মণি, ফাহিমা খাতুন, স্বর্ণা আক্তার, রাবেয়া খান, মারুফা আক্তার, ফারিহা ইসলাম, সানজিদা আক্তার ও সুলতানা খাতুন।
স্ট্যান্ডবাই
শারমিন সুলতানা, ফারজানা ইয়াসমিন, শরীফা খাতুন, ফাতেমা জাহান ও হাবিবা ইসলাম।