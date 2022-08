হেটমায়ার যেন ‘বাজপাখি’

WI 160/7 (19)@DavidDejonge2 21

Smith 25



17 runs off that Lockie Ferguson over with Smith joining the 6️⃣ hitting 🔥.



- Partnership 47 off 21 balls so far

- 26 needed of final over #WIvNZ #MenInMaroon



Live Scorecard⬇️https://t.co/vnGJgjGM6T pic.twitter.com/m4HEYabAeg