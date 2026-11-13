শেষ কবে এত বড় ব্যবধানে হেরেছিল ভারত

শেষ কবে এত বড় ব্যবধানে হেরেছিল ভারত
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মাউন্ট মঙ্গুনইতে সিরিজের চতুর্থ ওয়ানডেতে ভারতকে ২৪৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। ২৬ বছর পর ওয়ানডেতে এত বড় ব্যবধানে হারল ভারত। রানের ব্যবধানে এর চেয়ে বড় হার তাদের ওয়ানডে ইতিহাসেই আছে আর মাত্র একটি। ২০০০ সালে শারজায় শ্রীলঙ্কার কাছে ২৪৫ রানে হেরেছিল ভারত। সেটিই এখন পর্যন্ত ওয়ানডেতে তাদের সবচেয়ে বড় হার। আজকের হারটি উঠে এসেছে তালিকার দুইয়ে। এ ছাড়া ২০১৫ সালে ওয়াংখেড়েতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ২১৪ রানে হেরেছিল ভারত।