বাংলাদেশ–পাকিস্তান: টসে জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, আজও নেই লিটন

  • টসে জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
  • বাংলাদেশ–পাকিস্তান ‘সেমিফাইনালে’ স্বাগতম
টসে জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

পাকিস্তানের বিপক্ষে ‘সেমিফাইনালে’ টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক জাকের আলী। আজও নেই মূল অধিনায়ক লিটন দাস। ভারতের বিপক্ষে খেলা ১১ জনের তিনজন নেই আজ। বাদ পড়েছেন নাসুম আহমেদ, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও তানজিদ হাসান। দলে ফিরেছেন মেহেদী হাসান, নুরুল হাসান ও তাসকিন আহমেদ।

পাকিস্তান দলে কোনো পরিবর্তন নেই।

বাংলাদেশ দল

সাইফ হাসান, পারভেজ হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী (অধিনায়ক), শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, মেহেদী হাসান, তানজিম হাসান, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।

পাকিস্তান দল

সাহিবজাদা ফারহান, ফখর জামান, সাইম আইয়ুব, হুসেইন তালাত, মোহাম্মদ নেওয়াজ, সালমান আগা (অধিনায়ক), ফাহিম আশরাফ, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), শাহিন আফ্রিদি, হারিস রউফ ও আবরার আহমেদ।
টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি

লিটন নেই আজও

পাকিস্তানের বিপক্ষে মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও অধিনায়ক লিটন দাসকে পাচ্ছে না বাংলাদেশ। তাই ভারত ম্যাচের মতো আজ পাকিস্তানের বিপক্ষেও নেতৃত্ব দেবেন জাকের আলী। তবে আজ উইকেটের পেছনে গ্লাভস হাতে দাঁড়াতে পারেন নুরুল হাসান।

আজও নেই লিটন, নুরুল কি খেলবেন

বাংলাদেশ–পাকিস্তান ‘সেমিফাইনালে’ স্বাগতম

ভারত ফাইনালে উঠে গেছে। রোববারের ফাইনালে বাংলাদেশ না পাকিস্তান, কারা হবে ভারতের প্রতিপক্ষ সেটি নির্ধারিত হবে আজ। সুপার ফোরের পঞ্চম ম্যাচটি তাই কার্যত সেমিফাইনাল হয়ে গেছে। যার জিতবে তারা উঠবে ফাইনালে, যারা হারবে তারা বাদ পড়বে।

