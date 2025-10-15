ঘরের মাঠে টেস্ট জয়ে তিন নম্বরে ভারত, বাংলাদেশ কত

ঘরের মাঠে টেস্ট জয়ে তিন নম্বরে ভারত, বাংলাদেশ কত
দিল্লি টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে ঘরের মাঠে সবচেয়ে বেশি টেস্ট জয়ের তালিকায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে পেছনে ফেলেছে ভারত। শুবমান গিলের দল গতকাল পঞ্চম দিনে জিতেছে ৭ উইকেটে। ঘরের মাঠে এটা ভারতের ১২২তম টেস্ট জয়।
দিল্লি টেস্টের আগে তালিকার তিনে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৮৮৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ঘরের মাঠে ২৫৪ টেস্টে ১২১ জয় প্রোটিয়াদের। আজকের জয়েই ভারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে পেছনে ফেলে তিনে উঠে এল।
এই তালিকার শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া। ঘরে ৪৫০ টেস্টে তাদের জয় ২৬২টি। হার ১০৩, ড্র ৮৪, আর ১টি ম্যাচ টাই। জয় ও হারের অনুপাতে (২.৫৪৩) সেরা তারাই। দ্বিতীয় স্থানে ইংল্যান্ড—ঘরে ৫৫৮ টেস্ট খেলে ২৪১ জয়, ১৩২ হার ও ১৮৫ ড্র।
অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের তুলনায় ঘরের মাঠে ভারত টেস্ট খেলেছে তুলনামূলকভাবে কম। ১৯৩৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ২৯৬ টেস্টে ভারতের জয় ১২২, হার ৫৮, টাই ১, আর ড্র ১১৫।
এবার প্রশ্ন উঠতেই পারে—ঘরের মাঠে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স কেমন? গত ২৫ বছরে ঘরে ৮১ টেস্ট খেলেছে বাংলাদেশ। জয় ১৪, হার ৫৩, ড্র ১৪। ১২টি টেস্ট খেলুড়ে দেশের মধ্যে একমাত্র আফগানিস্তানই এখনো ঘরে টেস্ট খেলেনি। ঘরের মাঠে টেস্ট জয়ের তালিকায় আয়ারল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ের ওপরে নবম স্থানে আছে বাংলাদেশ।
ঘরের মাঠে অন্তত ২০০ বা তার বেশি টেস্ট খেলেছে ছয় দল—অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ড। এর মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডই শুধু এক শর কম জয় পেয়েছে। ২৭০ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ৯৫, নিউজিল্যান্ডের ২৩৫ ম্যাচে জয় ৭৬।
ঘরে সবচেয়ে বেশি হেরেছে ইংল্যান্ড, দুইয়ে অস্ট্রেলিয়া। তবে এই দুই দলের টেস্ট সংখ্যাই বেশি—তাই হারের তালিকায়ও তারা এগিয়ে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। ১১ দলের মধ্যে ঘরের মাঠে টেস্ট হারে বাংলাদেশ সপ্তম স্থানে। বাংলাদেশের পেছনে আছে শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ে, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড।
টেস্ট পরাশক্তিদের মধ্যে ঘরে সবচেয়ে কম হেরেছে পাকিস্তান। ঘরে ১৭২ ম্যাচে তাদের জয় ৬৩, হার ৩০।
বিদেশের মাটিতে কোন দল কেমন
বিদেশে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলেছে ইংল্যান্ড—৫২৫ ম্যাচ। জয় ১৬২, হার ১৯৩, ড্র ১৭০। জয় ও হার—দুই তালিকাতেই তারাই শীর্ষে।
ইংল্যান্ডের সঙ্গে একমাত্র অস্ট্রেলিয়াই বিদেশে এক শর বেশি জয় পেয়েছে। ৪১৩ ম্যাচে তাদের জয় ১৫৩, হার ১২৫, ড্র ১৩৩।
বাংলাদেশ বিদেশে এ পর্যন্ত ৭৩ টেস্ট খেলেছে। জয় ৯, ড্র ৫। বিদেশে এক শর কম টেস্ট খেলা চার দলের (বাংলাদেশ, জিম্বাবুয়ে, আফগানিস্তান, আয়ারল্যান্ড) মধ্যে বাংলাদেশের হারের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।
বিদেশে এক শর বেশি টেস্ট খেলেছে আট দল—ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা। এর মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩১৩ ম্যাচে ৮৮ জয় নিয়ে বিদেশে তৃতীয়, পাকিস্তান ২৫৫ ম্যাচে ৬৯ জয় নিয়ে চতুর্থ। ২১৪ ম্যাচে ৬৫ জয় নিয়ে পঞ্চম স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকা।
*লাহোরে চলমান পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট এই পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত নয়।