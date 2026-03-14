গ্লাভস-হেলমেট ছুড়ে মারায় শাস্তি পেলেন সালমান

গ্লাভস-হেলমেট ছুড়ে মারায় শাস্তি পেলেন সালমান
রানআউটের পর প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে শাস্তি পেলেন পাকিস্তানের ব্যাটসম্যান সালমান আগা। গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে রানআউটের পর গ্লাভস ও হেলমেট মাটিতে ছুড়ে মারেন তিনি। এ ঘটনায় পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানকে তিরস্কার ও একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে।
ম্যাচ রেফারি নিয়ামুর রশীদের আরোপ করা ‘অ্যাবিউজিং অব ক্রিকেট ইকুপমেন্ট’ অভিযোগ সালমান মেনে নেওয়ায় এ নিয়ে আর শুনানির প্রয়োজন হয়নি। গত দুই বছরে মাঠে শৃঙ্খলা ভাঙার কারণে সালমানের কোনো ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয়নি।
ঘটনাটা ছিল পাকিস্তানের ইনিংসের ৩৯তম ওভারে। মিরাজের বলটি সোজাসুজি খেলেন মোহাম্মদ রিজওয়ান।
পা দিয়ে তা থামিয়ে দেন মিরাজ। একই সময়ে সালমান-মিরাজ দুজনই বলের দিকে হাত বাড়ালেও মিরাজই বলটি আগে তুলে নেন, এরপর থ্রো করে ভেঙে দেন স্টাম্প। তৃতীয় আম্পায়ার সালমানকে রানআউট ঘোষণা করেন।
এমন আউটে বিস্মিত সালমান সঙ্গে সঙ্গেই মিরাজের প্রতি নিজের অসন্তোষ জানান। তৃতীয় আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত জানানোর আগেই মাঠের ভেতর হেলমেট ও গ্লাভস মাটিতে ছুড়ে মারেন সালমান।
ক্ষুব্ধ হয়েই ড্রেসিংরুমে ফেরেন সালমান। বাউন্ডারি সীমানা পার করে আরও একবার গ্লাভস ও হেলমেট ছুড়ে মারেন তিনি। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সঙ্গেও এ সময় তাঁকে তর্কে জড়াতে দেখা যায়।
গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচটা অবশ্য ১২৮ রানের ব্যবধানে জিতেছে পাকিস্তান। সিরিজে এখন ১-১ সমতা। আগামীকাল মিরপুরের শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ।