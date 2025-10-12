৩৩১ রানের লক্ষ্য: রান তাড়ায় বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ভারতকে হারাল অস্ট্রেলিয়া

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
৩৩১ রানের লক্ষ্য: রান তাড়ায় বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ভারতকে হারাল অস্ট্রেলিয়া
এমন কিছু আগে দেখেনি মেয়েদের ক্রিকেট!
মেয়েদের ওয়ানডের ৫২ বছরের ইতিহাসে রান তাড়ায় ৩৩০ পেরিয়ে জয়ের কোনো উদাহরণ ছিল না। বিশাখাপট্টনমে আজ সেই উদাহরণ গড়ল অস্ট্রেলিয়া। অ্যালিসা হিলির অসাধারণ এক সেঞ্চুরিতে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ৩৩০ পেরিয়ে স্বাগতিক ভারতকে হারিয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে অস্ট্রেলিয়া। রেকর্ড সাতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার ৩৩১ রানের লক্ষ্য ছুঁয়েছে ৬ বল ও ৩ উইকেট হাতে রেখেই।
মেয়েদের ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছুঁয়ে জয়ের রেকর্ডটা ছিল শ্রীলঙ্কার। গত বছর পচেফস্ট্রুমে স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকার দেওয়া ৩০২ রানের লক্ষ্য ৩৩ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখেই পেরিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। সেই ম্যাচে লরা ভলভার্টের ১৮৪ রানের ইনিংস ম্লান হয়ে গিয়েছিল চামারি আতাপাত্তুর অপরাজিত ১৯৫ রানের ইনিংসে।
বিস্তারিত আসছে…