আফগানিস্তান–শ্রীলঙ্কা ম্যাচে কী ফল হলে বাংলাদেশ সুপার ফোরে উঠবে
প্রথম শর্ত পূরণ করেছে বাংলাদেশ। প্রথম পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারিয়ে সুপার ফোরে ওঠার লড়াইয়ে টিকে রইল বাংলাদেশ। এখন অপেক্ষা আগামীকালের শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের। সেই ম্যাচে শ্রীলঙ্কা জিতলেই সুপার ফোর উঠবে বাংলাদেশ। তবে আফগানিস্তান জিতে গেলে আসবে নেট রান রেটের জটিল হিসাব-নিকাশ। বাংলাদেশ কীভাবে সুপার ফোরে উঠতে পারে সেটিই দেখে নিন এখানে—
আফগানিস্তানকে হারিয়ে তিন ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম পর্ব শেষ করেছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তানকে টপকে আপাতত পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠল বাংলাদেশ। দুই ম্যাচে দুটি জয় পাওয়া শ্রীলঙ্কার পয়েন্টও ৪। তবে শ্রীলঙ্কা নেট রান রেটের হিসেবে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। শ্রীলঙ্কার নেট রাট রেট +১.৫৪৬, বাংলাদেশের -০.২৭০। আফগানিস্তানের নেট রান রেট +২.১৫০। শ্রীলঙ্কা জিতে গেলে যে বাংলাদেশ সুপার ফোরে ওঠায় নেট রান রেট কোনো বাধা হবে না। ম্যাচটি পরিত্যক্ত হলেও বাংলাদেশই উঠবে সুপার ফোরে।
‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকা
তবে আফগানিস্তান জিতলে নবী-রশিদরাই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে উঠে যাবে সুপার ফোরে। তখন বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে আলাদা করা হবে নেট রান রেটের ভিত্তিতে।
শ্রীলঙ্কা এই হিসাবে এগিয়ে আছে আপাতত। গ্রুপের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তান আগে ব্যাট করে ২০০ করলে, রান তাড়ায় ১২৮ করতে পারলেই শেষ চারে যাবে শ্রীলঙ্কা। আফগানরা ১৫০ করলে শ্রীলঙ্কার ৮৪ করলেই হবে।
শ্রীলঙ্কা আগে ব্যাট করলে বাংলাদেশকে সুপার ফোরে তুলতে আফগানিস্তানকে জিততে হবে ১১ থেকে ১২ ওভারের মধ্যে।