আজও কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি তামিম, দিলেন বেতন বাড়ানোর ঘোষণা

আজও কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি তামিম, দিলেন বেতন বাড়ানোর ঘোষণা
গতকাল বিসিবি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তামিম ইকবাল দুই দিনে করলেন অ্যাডহক কমিটির দুটি বোর্ডসভা। অনলাইন ও অফলাইন মিলিয়ে দুই সভাতেই বাবার অসুস্থতার কারণে ছিলেন না শুধু মির্জা ইয়াসির আব্বাস। দুটি সভার পরই সংবাদ সম্মেলনে এলেও কোনো সভাতেই সংবাদমাধ্যমকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ দেননি তামিম। চলে গেছেন সভার সিদ্ধান্ত জানিয়েই।
প্রথম দিন সঙ্গে দুই পরিচালককে নিয়ে এলেও আজ তিনি একাই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই জানিয়ে দেওয়া হয় বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোই শুধু জানাবেন সভাপতি, প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। কমিটির প্রথম সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল বোর্ডের মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করবেন তানজিল চৌধুরী। তবে ব্যস্ততার কারণে এক দিনের মাথায় ওই দায়িত্ব থেকে সরে গেছেন তিনি।
আজকের সভায় বেতনের আওতাভুক্ত জাতীয় দলের বাইরের পুরুষ ও নারী ক্রিকেটারদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে নারী ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি–ও।
ঘরোয়া টি–টুয়েন্টি ও এক দিনের ম্যাচের জন্য এত দিন পাঁচ হাজার টাকা করে পেতেন নারী ক্রিকেটাররা। সেটি বেড়ে এখন টি–টুয়েন্টিতে ১০ ও এক দিনের ম্যাচে ১৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। চার দিনের ম্যাচ ফি ৮ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ২০ হাজার টাকা। ঘরোয়া চুক্তিতে থাকা ৩৫ নারী ক্রিকেটারের বেতনও ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪০ হাজার টাকা করা হয়েছে।
ছেলেদের ক্রিকেটে তিন ক্যাটাগরি মিলিয়ে বিসিবির এই চুক্তিতে আছেন ৯৫ জন। ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের বেতন ৩৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ হাজার, ‘বি’ ক্যাটাগরিতে ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার ও ‘সি’ ক্যাটাগরিতে ২৫ থেকে বাড়িয়ে ৪০ হাজার টাকা করা হয়েছে। জাতীয় লিগের ম্যাচ ফি ৭০ হাজার থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১ লাখ টাকা।
আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে থাকা পরিচালনা পর্ষদকে ‘অবৈধ’ দাবি করে প্রিমিয়ার লিগ খেলতে রাজি ছিল না ঢাকার ক্লাবগুলোর একটি অংশ। এখন লিগ শুরুর প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছেন তামিম। দ্রুতই সব ক্লাবের সঙ্গে বসবে বোর্ড।
এদিকে জ্বালানিসংকটের কারণে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সরকারি পরামর্শ মেনে ২০ এপ্রিল থেকে শুরু হতে যাওয়া নিউজিল্যান্ড সিরিজের ম্যাচের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। নির্দিষ্টভাবে এখনো সময় না জানালেও ওয়ানডে ম্যাচগুলো বেলা ১১টা ও টি–টুয়েন্টি ম্যাচগুলো বেলা ২টা থেকে শুরু হতে পারে।
সভায় বণ্টন করা হয়েছে স্ট্যান্ডিং কমিটির দায়িত্বও। সভাপতি তামিম ইকবাল ওয়ার্কিং ও ফ্যাসিলিটিজ কমিটির দায়িত্ব নিয়েছেন। এ ছাড়া রফিকুল ইসলাম গ্রাউন্ডস, ফাহিম সিনহা গেম ডেভেলপমেন্ট ও বিপিএল, তানজিল চৌধুরী বয়সভিত্তিক ক্রিকেট, মির্জা সালমান ইস্পাহানি মার্কেটিং ও ডিসিপ্লিন, রুশনা ইমাম নারী–মেডিক্যাল ও অভিযোগ কমিটি, ইসরাফিল খসরু ফাইন্যান্স ও ওয়েলফেয়ার, সাঈদ ইব্রাহিম আহমেদ সিকিউরিটি ও টেন্ডার অ্যান্ড পারচেজ, আতহার আলী লজিস্টিকস, মির্জা ইয়াসির আব্বাস আম্পায়ার্স এবং মিনহাজুল আবেদীন টুর্নামেন্ট কমিটির দায়িত্ব পেয়েছেন।