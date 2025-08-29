অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলেও সমালোচনা হবে—বললেন বাংলাদেশ কোচ

অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলেও সমালোচনা হবে—বললেন বাংলাদেশ কোচ
শরীরের ঘাম তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে সংবাদ সম্মেলনে এলেন ফিল সিমন্স। ঘণ্টা তিনেক অনুশীলনের ক্লান্তি কাটাতে বাংলাদেশের প্রধান কোচ হাতে নিলেন পানির বোতলও। তাঁর অবস্থা দেখে সহমর্মিতার কণ্ঠে এক সাংবাদিক বললেন, আপনি তো ভীষণ ক্লান্ত। শুনে হাসেন সিমন্স। পরে প্রায় ১০ মিনিটের সংবাদ সম্মেলনে তাঁর বলা কথাগুলোর সারাংশ করতে গেলে যদিও মনে হবে, তাঁর লম্বা পথচলা কেবল শুরু, তাই এখনই ক্লান্ত হওয়ার সুযোগ নেই।
মাসখানেকের বিরতির পর আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছে বাংলাদেশ। এর মাঝে এশিয়া কাপের জন্য হয়েছে তিন সপ্তাহের প্রস্তুতি ক্যাম্প। নেদারল্যান্ডস সিরিজ শেষ হওয়ার সপ্তাহখানেক পরেই তাঁদের নামতে হবে এশিয়া কাপে। কিন্তু এমন টুর্নামেন্টের আগে নেদারল্যান্ডসের কাছে হারলে উঠবে সমালোচনার ঝড়। ওই ঝুঁকি মাথায় রেখেই কি বাংলাদেশ খেলতে নামছে ডাচদের বিপক্ষে?
প্রশ্নটা শেষ হতেই বলতে শুরু করেন সিমন্স, ‘আমরা যদি অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারি, তখনো সমালোচনা হবে। র্যাঙ্কিংয়ে নিচে থাকা দলের কাছে হারও তাই খারাপ কিছু নয়। কারণ আমরা যদি ভালো না খেলি নির্দিষ্ট দিনে, আমাদের সমালোচনাটা প্রাপ্য। যদি ভালো খেলার পরও তারা আমাদের হারায়, তাহলে যোগ্য হিসেবেই হারাবে।’
এরপর তিনি পরিষ্কার করেই জানিয়ে দেন— প্রতিপক্ষ নয়, মনোযোগটা বরং নিজেদের দিকেই রাখতে চান, ‘আমরা কারও কাছে হার নিয়ে তাই আলাদা করে ভাবি না। আমরা শুধু দেখি, নিজেদের খেলা কোন পর্যায়ে নিতে চাই। আমি নিশ্চিত যদি সেটা খেলতে পারি, তাহলে আমরা জিতব।’
এই প্রথম দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে এসেছে নেদারল্যান্ডস। তাঁদের বিপক্ষে এর আগে পাঁচ টি-টোয়েন্টি খেলে বাংলাদেশ হেরেছে কেবল একটিতেই। শক্তিমত্তায় ডাচরা স্বাভাবিকভাবেই পিছিয়ে। তবে এখন আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কাউকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই, সিমন্সের বিশ্বাসটা এমন।
তিনি বলেছেন, ‘আমরা তিনটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলছি এখানে। যখন আপনি বলবেন আন্তর্জাতিক, সেটার মানে হচ্ছে আন্তর্জাতিক দলের বিপক্ষে খেলবেন। তাঁরা শেষ দুটি বিশ্বকাপে খেলেছে, ভালোও করেছে। বিশ্ব ক্রিকেটে কাউকে আন্ডাররেট করার সুযোগ আমি দেখি না। সবারই জয়ের সুযোগ আছে।’
এমন বিশ্বাস থেকেই সিমন্স আপাতত দূরে সরিয়ে রাখতে চান এশিয়া কাপকেও, ‘আমি এশিয়া কাপ নিয়ে ভাবছি না। এশিয়া কাপ এই সিরিজের পর হবে। এটা আন্তর্জাতিক একটা দলের বিপক্ষে সিরিজ। আমাদের নজরটাও এখানেই।’
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে বাংলাদেশের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আগামীকাল।