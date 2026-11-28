তামিম দিলেন মুশফিকের অবসরের ঘোষণা
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বিসিবি কার্যালয়ে বোর্ড সভা শেষে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সংবাদ সম্মেলনে এসে বিসিবি সভাপতি তামিম ইকবাল সবাইকে চমকে দিয়ে জানালেন, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে যাচ্ছেন মুশফিকুর রহিম। আগামী ফেব্রুয়ারিতে মিরপুরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলবেন তিনি। তামিমের অনুরোধ সত্ত্বেও মুশফিকের ইচ্ছায় এই ঘোষণা দিতে হলো তাঁকে। মুশফিক ২০০৫ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক করে ১০৮ টেস্টে ৭০৬২ রান করেছেন।