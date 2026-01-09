তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বললেন বিসিবি পরিচালক

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বললেন বিসিবি পরিচালক
টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশের ভারতে না যাওয়া নিয়ে রীতিমতো তোলপাড়ই সৃষ্টি হয়েছে। বিসিবির এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এক অনুষ্ঠানে নিজের মতামত জানিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। তামিমের মন্তব্যের একটি ফটোকার্ড শেয়ার করেছেন বিসিবি পরিচালক নাজমুল ইসলাম। পোস্টে নাজমুল লিখেছেন, ‘এইবার আরো একজন পরিক্ষিত (পরীক্ষিত) ভারতীয় এজেন্ট এর আত্মপ্রকাশ বাংলার জনগণ দুচোখ ভরে দেখলো।’