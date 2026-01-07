বিশ্বকাপ খেলতে হলে ভারতেই যেতে হবে, বাংলাদেশকে জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি

ক্রিকইনফোর প্রতিবেদন
বিশ্বকাপ খেলতে হলে ভারতেই যেতে হবে, বাংলাদেশকে জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি
টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিতে বাংলাদেশের ভারতে যাওয়া নিয়ে নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।
ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন-ক্রিকইনফোর দাবি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) মধ্যে গতকাল এক ভার্চুয়াল বৈঠক হয়েছে। তবে সেই বৈঠক থেকে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা নিয়ে পাওয়া যাচ্ছে পরস্পরবিরোধী খবর।
ক্রিকইনফো জানিয়েছে, ওই ভার্চুয়াল বৈঠকে আইসিসি স্পষ্ট করে বিসিবিকে জানিয়ে দিয়েছে—বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ তাদের পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। আইসিসির পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, বিশ্বকাপ খেলতে হলে বাংলাদেশকে ভারতেই যেতে হবে। না গেলে পয়েন্ট হারানোর ঝুঁকি থাকবে। তবে বিসিবির দাবি ভিন্ন। তাদের ভাষ্য, আইসিসি এমন কোনো চূড়ান্ত বার্তা বা আলটিমেটাম দেয়নি।
এই বৈঠকের ফলাফল নিয়ে এখন পর্যন্ত আইসিসি বা বিসিবি কোনো পক্ষই কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। গত রোববার বিসিবি আইসিসিকে চিঠি দিয়ে ভারতের বাইরে বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজনের বিষয়টি ‘বিবেচনা’ করতে বলার পরই আইসিসি এই বৈঠকের আয়োজন করেছিল।
এই ঘটনায় বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র এক মাস আগে তৈরি হয়েছে এক অনিশ্চয়তার আবহ। ২০ দলের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে চলবে ৮ মার্চ পর্যন্ত। স্বাগতিক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ ‘সি’-তে থাকা বাংলাদেশের প্রথম তিন ম্যাচ কলকাতায়। ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু। এরপর ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইতালি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ ১৭ ফেব্রুয়ারি, মুম্বাইয়ে, প্রতিপক্ষ নেপাল।
বিসিবি আইসিসিকে এমন চিঠি লেখার পেছনের কারণও কম নাটকীয় নয়। গত ডিসেম্বরে হওয়া আইপিএলের নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) দল। তিনিই ছিলেন ২০২৬ সালের নিলামে দল পাওয়া একমাত্র বাংলাদেশি ক্রিকেটার। তবে সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ‘নির্দেশ’ দেয় মোস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দিতে।
বিসিসিআইয়ের এই সিদ্ধান্তের কথা গণমাধ্যমকে জানান সংস্থাটির সচিব দেবজিত সাইকিয়া। তবে কেন কেকেআরকে মোস্তাফিজকে ছাড়তে বলা হলো, সেই ব্যাখ্যা দেননি তিনি। জানা গেছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের কোনো বৈঠকই হয়নি।
এই ঘটনার জের ধরে ভারতে নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে বিসিবি জানিয়ে দিয়েছে, আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে তারা কোনো ম্যাচ খেলবে না।
গতকাল পর্যন্ত বিসিবি এই সিদ্ধান্তেই অনড় ছিল যে, ভারতের পক্ষ থেকে যদি সর্বোচ্চ নিরাপত্তার আশ্বাসও দেওয়া হয়, তবু বাংলাদেশ ভারতে দল পাঠাবে না। বিসিবি মনে করে, বিশ্বকাপের ম্যাচ উপলক্ষে দলের বাইরেও বাংলাদেশ থেকে আরও অনেকে ভারতে যাবেন। তাঁদের নিরাপত্তা নিয়েও সেখানে শঙ্কা থাকবে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতে খেলতে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিসিবির এক কর্মকর্তা গতকাল প্রথম আলোকে বলেছেন, ‘আমরাও চাই আমাদের দল বিশ্বকাপে খেলুক। কিন্তু এভাবে তা সম্ভব নয়। সরকার বুঝেশুনেই একটা অবস্থান নিয়েছে। আমাদের তার বাইরে যাওয়ার উপায় নেই।’
তিনি বলেছেন, একমাত্র সরকার যদি বিসিবিকে ভারতে দল পাঠাতে বলে, তাহলেই সম্ভব বাংলাদেশের ভারতে গিয়ে খেলা।
এখন আইসিসি যদি বিসিবিকে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সত্যিই জানিয়ে দিয়ে থাকে, এবং তারা যদি বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরাতে রাজি না হয়ে থাকে, তাহলে পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে যাবে।
সেই পরিস্থিতিতে বিসিবি কী অবস্থান নেয়, এখন তাই দেখার অপেক্ষা।