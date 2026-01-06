ক্রিকেট

টেন্ডুলকার ১৫৯২১, রুট ১৩৯৩৭

টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে ১ নম্বর হতে আর কত দিন লাগবে রুটের

খেলা ডেস্ক

খুব বিস্ময়কর কিছু না হলে রেকর্ডটা একসময় জো রুটের হতে যাচ্ছে, এটা একটু ঝুঁকি নিয়ে বলে দেওয়াই যায়। কী রেকর্ড? টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান।

তালিকায় ১ নম্বর নামটা এখনো ভারতীয় কিংবদন্তি ও সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান শচীন টেন্ডুলকারের। শুধু এখনই নয়, আসলে ২০০৮ সালে ব্রায়ান লারার ১১,৯৫৩ রান ছাড়িয়ে যাওয়ার পর থেকেই তালিকার ১ নম্বরে টেন্ডুলকার। ১৭ বছরের বেশি সময় ধরে এই রেকর্ডের মালিক টেন্ডুলকার শেষ পর্যন্ত থেমেছেন ১৫,৯২১ রান করে।

সেই সিংহাসন কেড়ে নেওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা মাঝের সময়টায় আসলে ওই অর্থে খুব বেশি ব্যাটসম্যান তৈরি করতে পারেননি। সাবেক ইংলিশ ওপেনার অ্যালিস্টার কুক এগোচ্ছিলেন বেশ ভালো গতিতে। কিন্তু ২০১৮ সালে ৩৪ বছর বয়সেই কুক অবসর নিয়ে ফেলেন ১৬১ টেস্টে ১২,৪৭২ রান করে।

কুকের পর অবশেষে আরও এক ইংলিশ ব্যাটসম্যান এখন টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছেন।

টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান

চলুন দেখা যাক, এই রেকর্ডের মালিক হতে রুটের আর কত দিন লাগতে পারে।

সিডনি টেস্টের প্রথম ইনিংস পর্যন্ত জো রুটের সংগ্রহ এখন ১৩,৯৩৭ রান
এএফপি

টেন্ডুলকারকে ছাড়াতে রুটের আর কত রান দরকার

টেন্ডুলকার ২০০ টেস্ট খেলে করেছেন ১৫,৯২১ রান। অন্যদিকে চলমান সিডনি টেস্টের প্রথম ইনিংস পর্যন্ত জো রুটের সংগ্রহ এখন ১৩,৯৩৭ রান। অর্থাৎ, টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে যেতে রুটের প্রয়োজন আরও ১,৯৮৪ রান।
টেন্ডুলকারের চেয়ে ৩৭টি টেস্ট কম খেলা রুটের বয়স ৩৫ চলছে। তার মানে, রেকর্ডটা ভাঙতে হলে ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে তাঁকে খেলতে হবে নিজের সেরা সময়ের মতোই।

বছরে গড়ে কত টেস্ট খেলেন রুট

২০২১ থেকে ২০২৫—এই পাঁচ বছরে রুট খেলেছেন ৬৫টি টেস্ট। গড়ে বছরে প্রায় ১৩টি টেস্ট ও ২৩টি ইনিংস।

পরিসংখ্যান বলছে, সর্বশেষ পাঁচ বছরে গড়ে প্রতিবছর ১,১৯০ রান করেছেন রুট। এ সময়ে তাঁর গড় ৫৫.১২, যা তাঁর ক্যারিয়ার গড়ের (৫১.২৩) চেয়েও বেশি। মানে ক্যারিয়ারের শেষ বেলায় চলে এলেও রুট আছেন দুর্দান্ত ফর্মে।

ইংল্যান্ডের সামনে কোন কোন সিরিজ

২০২৫–২৭ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে ইংল্যান্ডের সূচি

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান (২০২৫-২৭) চক্রে আরও চারটি সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। সব মিলিয়ে এই চক্রে ইংল্যান্ডের বাকি ১১টি টেস্ট। এর মধ্যে এ বছর নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিপক্ষে (৩+৩) মোট ৬টি টেস্ট ইংল্যান্ডের ঘরের মাঠে।

টেন্ডুলকারকে ছাড়াতে আর কত দিন লাগতে পারে

জো রুট (বাঁয়ে) ও শচীন টেন্ডুলকার
ইসিবি, বিসিসিআই

রুটের ক্যারিয়ার গড় যা (৫১.২৩), সেই গড়ে রান করলে আরও ১,৯৮৪ রান করতে তাঁর ৩৮ ইনিংস লাগার কথা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের এই চক্রে ইংল্যান্ড যে ১১টি টেস্ট খেলবে, তাতে রুট সর্বোচ্চ ২২টি ইনিংস খেলার সুযোগ পাবেন। তার মানে, টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে যেতে হলে রুটকে খেলতে হবে অন্তত ২০২৮ সাল পর্যন্ত, তত দিনে তাঁর বয়স হয়ে যাবে ৩৮।

তবে এই চক্রে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড খেলবে ৬টি টেস্ট, মানে সেখানে সর্বোচ্চ ১২টি ইনিংস খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। ঘরের মাঠে সর্বশেষ দুই বছরে রুটের গড় ৬৮.৭২। কাজটা তাই এই ছয় টেস্টেই অনেক এগিয়ে রাখার সুযোগ রুটের সামনে।

তবে ক্রিকেট তো আর সব সময় এত হিসাব মেনে চলে না। অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে বলেই এটা শেষ পর্যন্ত গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা।
আরও দুই বা তিন বছর রুটের টেস্ট খেলার ইচ্ছা থাকে কি না, এটাও তো একটা বড় প্রশ্ন।

