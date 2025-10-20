ক্রিকেট

৭০ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের সবচেয়ে ‘বুড়ো’ ক্রিকেটারের টেস্ট অভিষেক হলো আজ

পাকিস্তানের ২৬০তম টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেক হয়েছে আসিফ আফ্রিদিরইনস্টাগ্রাম/আসিফ আফ্রিদি

যে বয়সে বেশির ভাগ ক্রিকেটারের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়, আসিফ আফ্রিদির গল্পটা শুরু হলো ঠিক সেই বয়সে! শুরুটা যেমন অদ্ভুত, তেমনি ঐতিহাসিক। গত ৭০ বছরে পাকিস্তানের কোনো ক্রিকেটারের এত বেশি বয়সে টেস্টে অভিষেক হয়নি।

৩৮ বছর ২৯৯ দিন বয়সে এসে টেস্ট ক্যাপ হাতে নিলেন বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার আসিফ আফ্রিদি। লাহোরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে স্কোয়াডেও ছিলেন তিনি। তবে একাদশে জায়গা হয়নি। অবশেষে রাওয়ালপিন্ডিতে আজ শুরু হওয়া দ্বিতীয় টেস্টে স্বপ্নটা পূরণ হলো।

পাকিস্তানের ২৬০তম টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেক হলো আসিফ আফ্রিদির। আর সেই ঐতিহাসিক টেস্ট ক্যাপটি মাথায় পরিয়ে দেন ফাস্ট বোলার শাহিন শাহ আফ্রিদি।

পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসে আসিফের চেয়ে বেশি বয়সে টেস্ট অভিষেক হয়েছে দুজনের—একজন অফ স্পিনার মিরান বখশ; আরেকজন আমির এলাহি, যিনি মিডিয়াম পেসের পাশাপাশি লেগ স্পিনও করতেন।

১৯৫৫ সালের জানুয়ারিতে ভারতের বিপক্ষে লাহোরে অভিষেক টেস্টে মাঠে নামার সময় মিরান বখশের বয়স ছিল ৪৭ বছর ২৮৪ দিন! আর ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের হয়ে নিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামার সময় আমির এলাহির বয়স ছিল ৪৪ বছর ৪৫ দিন। তবে এলাহির টেস্ট অভিষেক আরও আগে, ১৯৪৭ সালে ভারতের জার্সিতে।

মিরান, এলাহি ও আসিফের পর চতুর্থ স্থানে আছেন পেসার তাবিশ খান। ২০২১ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৩৬ বছর ১৪৬ দিন বয়সে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর।

তবে তাঁদের কারোরই টেস্ট ক্যারিয়ার বেশি দূর এগোয়নি।। মিরান বখশের ক্যারিয়ার থেমেছিল দুই টেস্টেই। এলাহি তাঁর ছয় টেস্টের পাঁচটি খেলেছেন পাকিস্তানের হয়ে। তাবিশের অভিষেক ম্যাচটিই হয়ে গিয়েছিল শেষ টেস্ট। আসিফ আফ্রিদির পথ কোথায় গিয়ে থামবে, সেটা সময়ই বলে দেবে। অভিজ্ঞতার ঝুলি তাঁর বড়। দেখা যাক, সেটি তাঁকে কত দূর নিয়ে যায়।

সবচেয়ে বেশি বয়সে পাকিস্তানের হয়ে টেস্ট অভিষেক

পাকিস্তানের বাইরে এত বেশি বয়সে টেস্ট অভিষেকের নজিরও সাম্প্রতিক কালে খুব একটা নেই। সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ২০১৮ সালে, আয়ারল্যান্ডের অভিষেক টেস্টে। সেবার মাঠে নামেন এড জয়েস—বয়স ছিল ৩৯ বছর ২৩১ দিন।

জন্ম বেলজিয়ামে, বাবা পাকিস্তানি, মা ভারতীয়, বেড়ে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ায়, খেলবেন জিম্বাবুয়ের হয়ে

মজার ব্যাপার হলো, জয়েস একসময় ইংল্যান্ডের হয়েও খেলেছেন। ২০০৬ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ১৭ ওয়ানডে খেলেছিলেন ইংলিশদের হয়ে। পরে ফিরে যান জন্মভূমি আয়ারল্যান্ডে। দেশ যখন টেস্ট মর্যাদা পেল, তখনই পূরণ হলো তাঁর টেস্ট খেলার স্বপ্ন।

সবচেয়ে বেশি বয়সে টেস্ট অভিষেকের রেকর্ডটা সম্ভবত চিরকালই অক্ষত থাকবে। ১৮৭৭ সালে ইতিহাসের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের জেমস সাউদারটন খেলেছিলেন ৪৯ বছর ১১৯ দিন বয়সে। এই রেকর্ড ভাঙা এখনকার দিনে প্রায় অসম্ভব।

