সাইফের ব্যাটে বাংলাদেশের ভালো শুরু

সাইফের ভালো শুরু
বাংলাদেশ: ২ ওভারে ১৭/০
প্রথম দুই ওভারের ১০টি বলই খেলেছেন সাইফ। রান করেছেন ১৬। আরেক ওপেনার তানজিদ হাসান ২ বল খেলে করেছেন ১ রান।
মেঘে ঢাকা আকাশ
দুই দলের ক্রিকেটাররাই মাঠে ওয়ার্ম আপ করেছেন। গ্যালারিতে হাজির হয়েছেন কিছু দর্শকও। নির্ধারিত সময়ে হয়েছে টসও। কিন্তু খারাপ খবর হলো সকাল থেকে রৌদ্রজ্জ্বল মিরপুর এখন পুরোপুরি মেঘে ঢাকা।
বলে রাখা ভালো, চট্টগ্রামে সিরিজের দ্বিতীয় টি–টুয়েন্টি বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল!
বাংলাদেশ দলে এক পরিবর্তন
লিটন কুমার দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন,মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, শরীফুল ইসলাম ও রিপন মন্ডল।
প্রথম টি–টুয়েন্টিতে খেলা তানজিম হাসান পিঠের চোটে আজকের ম্যাচে নেই। তাঁর জায়গায় দলে ফিরেছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। এই বোলিং অলরাউন্ডার সর্বশেষ খেলেছেন গত ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।
টসে হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ
সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি–টুয়েন্টিতে টসে জিতেছে নিউজিল্যান্ড। বেছে নিয়েছে আগে বোলিং।
যার অর্থ, সিরিজে প্রথমবারের মতো আগে ব্যাট করবে বাংলাদেশ। এর আগে সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ পরে ব্যাট করে ম্যাচ জিতেছিল। দ্বিতীয় টি–টুয়েন্টিতে বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার পর আজ আবার সিরিজজয়ের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামছে বাংলাদেশ।