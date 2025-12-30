খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাতিল বিপিএলের ম্যাচ
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আজ সকাল ছয়টার দিকে মারা গেছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ বিপিএলের খেলা মাঠে গড়াচ্ছে না। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছে, দেশের শোকাবহ পরিস্থিতি ও খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের দুটি ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে। এ দুটি ম্যাচ কবে হবে, তা পরে জানাবে বিসিবি।
সূচি অনুযায়ী, সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ বেলা একটায় সিলেট টাইটানস–চট্টগ্রাম রয়্যালস এবং সন্ধ্যা ছয়টায় ঢাকা ক্যাপিটালস–রংপুর রাইডার্স ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
এর আগে বাংলাদেশ জাতীয়তবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানায় বিসিবি। দেশের ক্রিকেটের অগ্রগতিতে তাঁর অব্যাহত সমর্থনের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে বিসিবি।
বিসিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নে অসামান্য সমর্থন দিয়েছেন। ক্রিকেট অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন এবং সারা দেশে খেলাটির বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন খালেদা জিয়া। তাঁর দূরদর্শিতা ও উৎসাহে দেশের ক্রিকেটে সাফল্য ও অগ্রগতির পথ সুগম করেছে।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে শোক জানিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। তিনি লিখেছেন, ‘তাঁর প্রয়াণে দেশ হারাল এক দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতীককে।’