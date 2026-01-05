টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: ভারতকে বড় ধাক্কা, বিসিবি অনড়

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: ভারতকে বড় ধাক্কা, বিসিবি অনড়
নিরাপত্তাহীনতার উদ্বেগে আইসিসিকে চিঠি দিয়ে বিসিবি জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে দল পাঠাবে না বাংলাদেশ। মোস্তাফিজুর রহমানকে হুমকির পর খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিয়ে এই উদ্বেগ। শশী থারুর একে ভারতের জন্য 'লজ্জা' বলেছেন। এতে ভারতে প্রায় ২.২২ লাখ টিকিট বিক্রির বিশাল বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিসিসিআইয়ের ৭ থেকে ৩০ কোটি রুপি পর্যন্ত আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। বিকল্প হিসেবে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া বা অন্যান্য দলের ম্যাচ ভারতে আনার কথা ভাবছে আইসিসি।