ক্রিকেট

এবার জুয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান নিলেন খাজা

খেলা ডেস্ক
উসমান খাজা।এএফপি

উসমান খাজা শুধু মাঠে নয়, মাঠের বাইরের বিষয় নিয়েও আলোচনায় থাকেন। সেটা কখনো ফিলিস্তিনিদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে, কখনো আবার পাকিস্তানি জার্সি ঢাকতে বলার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে।

অস্ট্রেলিয়ান এই ওপেনার এবার প্রকাশ্যে অস্ট্রেলিয়ার খেলাধুলায় জুয়ার প্রচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। খাজা শিশু-কিশোরদের জুয়ার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য অস্ট্রেলিয়ান সরকারকে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

খাজা অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের সরকার জুয়ার বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করতে ‘শতভাগ বেশি দেরি’ করেছে। তরুণ প্রজন্মের কল্যাণে খেলাধুলা থেকে জুয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করা এখন সময়ের দাবি বলে তিনি মনে করেন।

খাজা ক্যানবেরার পার্লামেন্ট হাউসে কয়েকজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য, জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে পরিবর্তনের আহ্বান জানান।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৮৪ টেস্ট খেলা এই ওপেনার বলেন, ‘ছোট ছোট বাচ্চার সঙ্গে জুয়ার যে সম্পর্ক গড়ে উঠছে, তা ভয়ংকর ও বিপজ্জনক। আমরা জুয়াকে নতুন প্রজন্মের কাছে স্বাভাবিক বিষয় বানিয়ে ফেলছি।’ বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যানের দাবি, অনেক তরুণই জুয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে আর বিষয়টি সংশোধনে দ্রুত উদ্যোগ জরুরি।

জা বলেন, ‘খেলার মাঠ থেকে জুয়া নিষিদ্ধ করতে হবে, খুবই সরল বিষয়। একেবারে ধূমপানের মতোই বন্ধ করে দিতে হবে।
উসমান খাজা

জুয়ার বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন খাজা, ‘আমি এনআরএল (ন্যাশনাল রাগবি লিগ) ম্যাচ দেখতে বসলে খেলাটি শুরু হওয়ার আগেই জুয়ার অডস (বাজির হার) চোখে পড়ে। আমি যখন গ্রেড ক্রিকেট খেলি, দেখি উঠতি খেলোয়াড়দের মধ্যে ১৬ বছর বয়সীরাও বাজির অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলেছে। বাজি না ধরলে তারা খেলা দেখতে পারে না।’

সরকারের কাছে তাঁর প্রত্যাশা কী জানতে চাইলে খাজা বলেন, ‘খেলার মাঠ থেকে জুয়া নিষিদ্ধ করতে হবে, খুবই সরল বিষয়। একেবারে ধূমপানের মতোই বন্ধ করে দিতে হবে। আমাদের দায়িত্ব আছে। যদি খেলাধুলা আর অ্যাথলেটদের সঙ্গে জুয়ার সম্পর্ক বারবার প্রচারিত হয়, যদি দেখানো হয় যে জুয়া ছাড়া খেলা দেখা যায় না, তাহলে এটা ভয়াবহ দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে।’

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম ‘গার্ডিয়ান অস্ট্রেলিয়া’ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী আলবানিজ ও অর্থমন্ত্রী জিম চালমার্সের সঙ্গে বৈঠক করেছেন খাজা।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৮৪টি টেস্ট খেলেছেন খাজা।
ছবি : রয়টার্স

খাজাকে বন্ধু হিসেবে আখ্যা দিয়ে চালমার্স বলেন, ‘খাজা একজন মানবতাবাদী। খাজার প্রতি আমাদের অনেক শ্রদ্ধা আছে। তিনি যে বিষয়গুলো তুলেছেন, আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। তাঁর অবদান আমি খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি। তিনি আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য যে সময় দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।’

এর আগেও খাজা আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাবেক রাগবি তারকা ডেভিড পোকক, লেবার এমপি এড হুসিক এবং স্বতন্ত্র এমপিদের কয়েকজন। তারা একসঙ্গে সরকারকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ইসরায়েলের ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে এবং গাজায় যুদ্ধের কারণে ফিলিস্তিনি বেসামরিক লোকজনের মৃত্যুর ঘটনায় দেশটির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন