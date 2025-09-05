একনজরে এশিয়া কাপের ৮ দলের স্কোয়াড: কোন দলে কারা

একনজরে এশিয়া কাপের ৮ দলের স্কোয়াড: কোন দলে কারা
৯ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হচ্ছে ২০২৫ এশিয়া কাপ। টি–টোয়েন্টি ফরম্যাটের এই টুর্নামেন্টের জন্য এরই মধ্যে দল ঘোষণা করেছে অংশগ্রহণকারী ৮ দল। দেখে নিন কোন দলে কারা আছেন।
বাংলাদেশ:
লিটন কুমার দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান, শরীফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। স্ট্যান্ড বাই: সৌম্য সরকার, মেহেদী হাসান মিরাজ, তানভীর ইসলাম ও হাসান মাহমুদ।
শ্রীলঙ্কা:
চারিত আসালঙ্কা (অধিনায়ক), পাতুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কুশল পেরেরা, নুওয়ানিদু ফার্নান্ডো, কামিন্দু মেন্ডিস, কামিল মিশারা, দাসুন শানাকা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দুনিত ভেল্লালাগে, চামিকা করুনারত্নে, মহিশ তিকশানা, দুষ্মন্ত চামিরা, বিনুরা ফার্নান্ডো, নুয়ান তুষারা ও মাতিশা পাতিরানা।
আফগানিস্তান:
রশিদ খান (অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), ইব্রাহিম জাদরান, দরবেশ রাসুলি, সেদিকউল্লাহ আতাল, মোহাম্মদ নবী, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, করিম জানাত, গুলবদিন নাইব, শরফউদ্দিন আশরাফ, মোহাম্মদ ইশাক (উইকেটকিপার), আল্লাহ গজনফর, মুজিব উর রেহমান, নুর আহমেদ, ফরিদ মালিক, ফজলহক ফারুকি ও নাভিন উল হক। রিজার্ভ: ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, নাঙ্গিয়াল খারোতি ও আবদুল্লাহ আহমেদজাই।
হংকং:
ইয়াসিম মুর্তজা (অধিনায়ক), বাবর হায়াত, জিশান আলী (উইকেটকিপার), শাহিদ ওয়াসিফ, নিয়াজাকত খান মোহাম্মদ, নাসরুল্লাহ রানা, মার্টিন কোয়েটজি, অংশুমান রাঠ, এহসান খান, কালহান মার্ক চাল্লু, আয়ুষ আশীষ শুক্লা, মোহাম্মদ আইজাজ খান, আতিক উল রেহমান ইকবাল, কিঞ্চিত শাহ, আদিল মেহমুদ, আনাস খান, হারুন মোহাম্মদ আরশাদ, আলি-হাসান, গাজনফর মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ ওয়াহিদ।
পাকিস্তান:
সালমান আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হারিস রউফ, হাসান আলী, হাসান নেওয়াজ, হুসেইন তালাত, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ নওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান মির্জা, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও সুফিয়ান মুকিম।
ভারত:
সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুবমান গিল, অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), যশপ্রিত বুমরা, অর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, সঞ্জু স্যামসন, হর্ষিত রানা ও রিংকু সিং।
রিজার্ভ: প্রসিধ কৃষ্ণা, ওয়াশিংটন সুন্দর, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেল ও যশস্বী জয়সোয়াল।
সংযুক্ত আরব আমিরাত:
মোহাম্মদ ওয়াসিম (অধিনায়ক), আলিশান শরাফু, আর্যাংশ শর্মা (উইকেটকিপার), আসিফ খান, ধ্রুব পরাশর, ইথান ডি’সুজা, হায়দার আলী, হারশিত কৌশিক, জুনাইদ সিদ্দিকী, মতিউল্লাহ খান, মুহাম্মদ ফারুক, মুহাম্মদ জাওয়াদউল্লাহ, মুহাম্মদ জোহাইব, রাহুল চোপড়া, রোহিদ খান, সিমরনজিত সিং ও সগীর খান।
ওমান:
যতিন্দর সিং (অধিনায়ক), হাম্মাদ মির্জা, বিনায়ক শুক্লা, সুফিয়ান ইউসুফ, আশীষ ওডেডেরা, আমির কলিম, মোহাম্মদ নাদিম, সুফিয়ান মাহমুদ, আরিয়ান বিস্ত, করণ সোনাবালে, যিকরিয়া ইসলাম, হাসনাইন আলী শাহ, ফয়সাল শাহ, মোহাম্মদ ইমরান, নাদিম খান, শাকিল আহমাদ ও সময় শ্রীবাস্তব।