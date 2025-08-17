এশিয়া কাপের দল ঘোষণা পাকিস্তানের, কে আছেন কে নেই

এশিয়া কাপের দল ঘোষণা পাকিস্তানের, কে আছেন কে নেই
প্রথম দল হিসেবে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি–টোয়েন্টি ফরম্যাটের এশিয়া কাপের জন্য আজ ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
এশিয়া কাপে পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেবেন সালমান আগা। দলে জায়গা হয়নি দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে দিয়ে টি-টোয়েন্টি দলে ফেরা শাহিন শাহ আফ্রিদি এশিয়া কাপের দলে জায়গা ধরে রেখেছেন।
এশিয়া কাপের জন্য ঘোষিত ১৭ সদস্যের এই দলটিই আরব আমিরাতে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে। সেই সিরিজে পাকিস্তান ছাড়া বাকি দুটি দল হলো স্বাগতিক আরব আমিরাত ও আফগানিস্তান। শারজায় ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর হবে এই সিরিজ। এর দুই দিন পর ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে এশিয়া কাপ। চলবে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
পাকিস্তান দল: সালমান আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হারিস রউফ, হাসান আলী, হাসান নেওয়াজ, হুসেইন তালাত, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ নওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান মির্জা, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও সুফিয়ান মুকিম।