ফখরের সেঞ্চুরির পর মিনহাজের ঝোড়ো ব্যাটিং, ত্রিদেশীয় সিরিজ জিতল পাকিস্তান

ফখরের সেঞ্চুরির পর মিনহাজের ঝোড়ো ব্যাটিং, ত্রিদেশীয় সিরিজ জিতল পাকিস্তান
শ্রীলঙ্কা: ৫০ ওভারে ৩২৫/৮। পাকিস্তান: ৪৮.৩ ওভারে ৩৩১/৭। ফল: পাকিস্তান ৩ উইকেটে জয়ী।
শুরুটা করেছিলেন ফখর জামান। তবে বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরিটাও একসময় মনে হচ্ছিল যথেষ্ট হবে না। তবে আরাফাত মিনহাস যেন এক ফুৎকারেই উড়িয়ে দিলেন পাকিস্তানের সব সংশয়। খেললেন ৩১ বলে ৬১ রানের ঝোড়ো ইনিংস।
যে ইনিংস পাকিস্তানকে ৩২৬ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে দিল ৯ বল বাকি থাকতেই। লাহোরে শ্রীলঙ্কাকে ৩ উইকেটে হারিয়ে পাকিস্তান জিতল ত্রিদেশীয় সিরিজ।
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