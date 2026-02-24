পাকিস্তান–ইংল্যান্ড: ‘ওয়ানডে’ খেলে আবার দলকে বিপদে ফেলে আউট হলেন বাবর

- পাওয়ার প্লেতে পাকিস্তান
থেমে গেছে রানের চাকা
পাকিস্তান: ১০ ওভারে ৭০/২
আজ বাবর উইকেটে থিতু হয়েছেন। এরইমধ্যে খেলেছেন ২২ বল। ওয়ানডে মেজাজে খেলে তাতে রান করেছেন মাত্র ২৪। ওপেনার ফারহান অপরাজিত ২৭ বলে ৩৩ রানে। সর্বশেষ ৪ ওভারে এই দুজন মিলে রান করেছেন মাত্র ২৪।
পাওয়ার প্লেতে পাকিস্তান
পাওয়ার প্লেতে জিতল কারা
পাকিস্তান: ৬ ওভারে ৪৬/২
ইংল্যান্ড পাওয়ার প্লেতে উইকেট পেয়েছে দুটি। সাইমের পর ফিরেছেন সালমানও। তাতে পাকিস্তানের রানের চাকা থেমে থাকেনি। ৬ ওভার শেষে দলটি তুলেছে ৪৬ রান। উইকেটে থাকা সাহিবজাদা ফারহান ও বাবর আজম সাবলীলভাবেই খেলছেন।
সাইমের পর ফিরলেন অধিনায়ক সালমান
বাঁহাতি স্পিনার লিয়াম ডসনের বলে ফিরলেন সালমান। তিনি করেছেন ৫ রান। ৪ ওভার শেষে পাকিস্তানের রান ২৯, হারিয়েছে ২ উইকেট।
আবার ব্যর্থ সাইম
পাকিস্তান: ৩ ওভারে ২৩/১
বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলেছিলেন ২৪ রানের ইনিংস। সেটিই আজকে পর্যন্ত এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ হয়ে থাকল সাইম আইয়ুবের।
আজ জফরা আর্চারের বাউন্সারে পুল করতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে ক্যাচ দিয়ে ৭ রানে ফিরেছেন তিনি।
টস জিতে ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান
পাল্লেকেলেতে সুপার এইটের ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা। উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো বলেই মনে করছেন সালমান। পাকিস্তান দলে ফিরেছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, বাদ পড়েছেন ফাহিম আশরাফ।
ইংল্যান্ড দলে শ্রীলঙ্কা ম্যাচের একাদশ থেকে কোনো পরিবর্তন আসেনি।
পাকিস্তান–ইংল্যান্ড: যে যেখানে দাঁড়িয়ে
সুপার এইটে সব ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের জন্য আজকের ম্যাচটিকে শুধু গুরুত্বপূর্ণ বললেই চলছে না, বলতে হচ্ছে মহাগুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচটি ভেসে গেছে বৃষ্টিতে। এই ম্যাচে হেরে গেলে দলটির সেমিফাইনাল স্বপ্ন অনেকটাই শেষ হয়ে যাবে।
সে তুলনায় ইংল্যান্ড মাঠে নামছে অনেকটাই নির্ভার হয়ে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় যে শুধু ২ পয়েন্টই এনে দেয়নি, নেট রান রেটকেও বানিয়ে দিয়েছে হৃষ্টপুষ্ট।