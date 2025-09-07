এশিয়া কাপ খেলতে যাওয়ার আগে জাকের, ‘কাউকে জবাব দেওয়ার কিছু নেই’

এশিয়া কাপ খেলতে যাওয়ার আগে জাকের, ‘কাউকে জবাব দেওয়ার কিছু নেই’
এশিয়া কাপ খেলতে আজ দুই ধাপে দেশ ছাড়ছেন বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা। প্রথম ধাপে সকাল ১০টা ১৫ মিনিটের ফ্লাইটে অধিনায়ক লিটন দাস, জাকের আলী, সাইফ হাসান, পারভেজ হোসেন, তানজিদ হাসান, শামীম হোসেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশে দেশ ছেড়েছেন। দেশ ছাড়ার আগে বিমানবন্দরে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান জাকের জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই এশিয়া কাপে খেলবেন তাঁরা।
এশিয়া কাপে বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। অন্য দেশের সাবেক ক্রিকেটারদের বেশির ভাগই বাংলাদেশের খুব একটা সম্ভাবনা দেখছেন না। সম্প্রতি ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও ক্রিকেট বিশ্লেষক আকাশ চোপড়া নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ছন্দ বাংলাদেশের পক্ষে থাকলেও এশিয়া কাপে বাংলাদেশ গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে যেতে পারে।
জাকের অবশ্য এসব কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি বলেছেন, ‘কাউকে জবাব দেওয়ার কিছু নেই। আমরা আমাদের সেরা ক্রিকেটটা খেলব। আমরা সবাই বিশ্বাস করি, ও রকম (চ্যাম্পিয়ন) মাইন্ডসেট নিয়েই যাচ্ছি।’
সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পরের ধাপের ক্রিকেটাররা উড়াল দেবেন আমিরাতের উদ্দেশে। কাল থেকে আবুধাবিতে তাঁদের অনুশীলনও শুরু হয়ে যাবে। এর আগেও আগস্টের শুরু থেকে দেশে ফিটনেস ও স্কিল অনুশীলন করেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। পরে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজেও তাঁরা জয় পান ২-০ ব্যবধানে।
সব মিলিয়ে এশিয়া কাপের আগে নিজেদের প্রস্তুতি নিয়ে সন্তুষ্টির কথা জানালেন জাকেরও, ‘আমাদের প্রস্তুতি খুবই ভালো হয়েছে। ফিটনেস থেকে শুরু করে নেদারল্যান্ডস সিরিজ, ভালো প্রস্তুতি হয়েছে। ড্রেসিংরুমের অবস্থাও সব সময়ের মতো ভালো।’
বাংলাদেশের এশিয়া কাপ প্রস্তুতি ক্যাম্পে আনা হয়েছিল পাওয়ার হিটিংয়ের বিশেষজ্ঞ কোচ জুলিয়ান উডকে। তাঁর শেখানো কৌশল কাজে আসবে, বিশ্বাস জাকেরের। আক্রমণাত্মক ক্রিকেট বড় মঞ্চেও খেলার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন জাকের। তাঁর চাওয়া এশিয়া কাপে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া।
জাকের বলেছেন, ‘ঠিক এ রকমভাবেই (আক্রমণাত্মক) খেলতে হবে। বড় মঞ্চ, সিরিজ—সবকিছুতেই একই মানসিকতায় খেলতে হবে। শুধু বেসিকসে ফোকাস রেখেই আমরা আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলছি।’
এশিয়া কাপে বাংলাদেশ খেলবে ‘বি’ গ্রুপে। একই গ্রুপে আছে আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও হংকং। গ্রুপে চার দল থেকে সেরা দুই দল যাবে সুপার ফোরে। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ১১ সেপ্টেম্বর, হংকংয়ের বিপক্ষে।