পাকিস্তানের জয়ের আগে আমিরাতের আসিফের তাণ্ডব

পাকিস্তানের জয়ের আগে আমিরাতের আসিফের তাণ্ডব
লক্ষ্য বিশাল, ২০৮ রান। বিশাল লক্ষ্য অর্জনে যেমন ব্যাটিং করা দরকার, সেটাই করতে চেয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে তারা ৫৪ রান তুলেওছিল। কিন্তু এই রান তুলতে যে হারিয়ে ফেলে ৩ উইকেট। মাঝের ওভারে তাই একটু চাপেই পড়ে যায় স্বাগতিকেরা। দ্রুত আরও দুটি উইকেট হারিয়ে চাপ আরও বাড়ে।
সেই চাপ থেকে আর বের হতে পারেনি আরব আমিরাত। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি তারা হেরেছে ৩১ রানে। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা পাকিস্তান নির্ধারিত ২০ ওভারে ২০৭ রান তোলে। সেই রান তাড়া করতে নেমে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৭৬ রান তুলেছে আরব আমিরাত। ত্রিদেশীয় সিরিজে পাকিস্তানের এটা টানা তৃতীয় জয়। সিরিজের অপর দল আফগানিস্তান।
পাকিস্তানের জয়ের আগে অবশ্য ব্যাট হাতে তাণ্ডব দেখান আরব আমিরাতের ব্যাটসম্যান আসিফ খান। ছয় নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে ছয়টি করে চার ও ছয়ে ২২০ স্ট্রাইক রেটে ৩৫ বলে ৭৭ রান করেছেন তিনি। আরব আমিরাতের পক্ষে ১৮ বলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেছেন অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিম।
৪৭ রান দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট পেয়েছেন হাসান আলী। ২১ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন মোহাম্মদ নেওয়াজ। একটি করে উইকেট সালমান মির্জা ও সাইম আইয়ুবের।
এর আগে পাকিস্তান ২০০ পেরোনো স্কোর পেয়েছে মূলত দুটি ফিফটির ওপর ভিত্তি করে। ওপেনার সাইম আইয়ুব সাত চার ও চার ছয়ে ৩৮ বলে করেছেন ৬৯ রান। মিডল অর্ডারে হাসান নেওয়াজ ২৬ বলে ৫৬ রান করেছেন দুটি চার ও ছয় ছয়ে। এ ছাড়া মোহাম্মদ নেওয়াজ দুই চার ও এক ছয়ে ১৫ বলে খেলেছেন ২৫ রানের ক্যামিও ইনিংস।
আরব আমিরাতের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন জুনাইদ সিদ্দিক ও সগির খান। চার ওভার বোলিং করে জুনাইদ দিয়েছেন ৪৯ রান, সগির ৪৪। দুই উইকেট নেওয়া হায়দার আলী দিয়েছেন ৩২ রান।