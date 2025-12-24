অ্যাশেজ থেকে ছিটকে গেলেন আর্চার
অ্যাশেজে বাকি দুই টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন জফরা আর্চার। ৩০ বছর বয়সী আর্চার চার বছর পর গত জুলাইয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে আসেন। এবার তিনি ছিটকে গেলেন পেশির চোটে। খেলতে পারবেন না মেলবোর্নে ‘বক্সিং ডে টেস্ট’ ও সিডনি টেস্ট। পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজে এরই মধ্যে ৩–০–তে পিছিয়ে অ্যাশেজ হার নিশ্চিত হয়েছে ইংল্যান্ডের।
মেলবোর্নে চতুর্থ টেস্টের জন্য আজ ঘোষণা করা ইংল্যান্ড একাদশে আর্চারের জায়গায় নেওয়া হয়েছে গাস অ্যাটকিনসনকে। পাশাপাশি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ওলি পোপকে বাদ দিয়ে জ্যাকব বেথেলকে দলে ঢোকানো হয়েছে।
সিরিজে আর্চার ইংল্যান্ডের অন্যতম সেরা পারফর্মার ছিলেন। ৩ টেস্টে নিয়েছেন ৯ উইকেট, অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে নেন ৫ উইকেট। সেই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ফিফটিও করেন। কনুই ও পিঠের চোটে বেশ কয়েক বছর মাঠের বাইরে থাকা আর্চার পাঁচ মাস আগে লর্ডসে ভারতের বিপক্ষে টেস্টে ফেরেন। এরপর ৫টি টেস্ট খেলেছেন।
চতুর্থ টেস্ট শেষে আর্চার ইংল্যান্ডে ফিরে যাবেন, সেখানে চোট পরীক্ষা করা হবে তাঁর। এরপরই সিদ্ধান্ত হবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত টি২০ বিশ্বকাপে তিনি খেলতে পারবেন কি না।
আর্চারকে নিয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস বলেছেন, ‘তিন ম্যাচে আর্চার যে পরিশ্রম করেছে তা অসাধারণ। অস্ট্রেলিয়ায় ও কেমন করবে, সামর্থ্য নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু আর্চার দারুণ চেষ্টা করেছে।’
অ্যাডিলেড টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১২.৪ ওভার বোলিং করতে পারেন আর্চার। মেলবোর্নে করা স্ক্যানে তাঁর পেটের পেশিতে চোট ধরা পড়ে। ইংল্যান্ড ইতিমধ্যেই এই সফরে ফাস্ট বোলার মার্ক উডকে হারিয়েছে। আগামী শুক্রবার মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট।
মেলবোর্ন টেস্টে ইংল্যান্ড একাদশ
জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, জ্যাকব বেথেল, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ, উইল জ্যাকস, গাস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্স ও জশ টাং।