৭ বলে রিশাদের ২ উইকেট, কিন্তু...
বিগ ব্যাশে আজ প্রথম উইকেটের দেখা পেলেন রিশাদ হোসেন। নিজের প্রথম ৭ বলের মধ্যে পেয়েছিলেন ২ উইকেট। আজ উইকেট পেলেও ম্যাচ শেষে হারের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। রিশাদের আর কোনো সতীর্থ উইকেট পাননি। মেলবোর্নে মেলবোর্ন স্টারসের কাছে ৮ উইকেটে হেরেছে রিশাদের হোবার্ট হারিকেনস।
টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে জিতেছিল হোবার্ট। সেই ম্যাচে ৩ ওভারে ১৮ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন রিশাদ। তাঁর সেই স্পেল হোবার্টের ম্যাচ জয়ে বড় অবদান রেখেছিল। আজ ৩ ওভারে ৩৩ রান দিয়েছেন রিশাদ।
ষষ্ঠ ওভারে বোলিংয়ে এসেই উইকেট পেয়ে যান রিশাদ। ওভারের তৃতীয় বলে ৩০ রান (১৮ বল) করা মেলবোর্ন স্টারস ওপেনার টমাস রজার্সকে ফেরান রিশাদ। রিশাদের হাওয়ায় ভাসানো বলে লং অফে ক্যাচ দেন রজার্স।
বাংলাদেশের এই লেগ স্পিনার উইকেট পান নিজের করা পরের ওভারেও। এবার তিনি ফেরান আরেক ওপেনার জো ক্লার্ককে। রিশাদের শর্ট বলে প্যাডেল সুইপ খেলতে গিয়ে ফাইন লেগে মেরেডিথের হাতে ক্যাচ দেন ২০ বলে ২০ রান করা ক্লার্ক। তবে মার্কাস স্টয়নিস উইকেট এসে রিশাদের ওপর চড়াও হন। প্রথম ২ ওভারে ১৪ রান দেওয়া রিশাদ তৃতীয় ওভারে দেন ১৯ রান।
হোবার্টের ১৫৯ রানের লক্ষ্যে শুরুটা দুর্দান্ত করে মেলবোর্ন। প্রথম ৫ ওভারেই কোনো উইকেট না হারিয়ে দলটি তোলে ৪৪ রান। রিশাদ বোলিংয়ে এসে কিছুটা চাপ তৈরি করেছিলেন। তবে স্টয়নিস ও কেল্যাওয়ের ব্যাটিংয়ে সেই চাপ কাটিয়ে সহজ জয় পেয়েছে মেলবোর্ন। এই জুটি থেকে এসেছে ৫১ বলে অবিচ্ছিন্ন ১০১ রান। স্টয়নিস অপরাজিত ছিলেন ৩১ বলে ৬২ রানে, কেল্যাওয়ে ২৭ বলে ৪১ রানে।
মেলবোর্নে টসে হেরে ব্যাটিং করে নেমে রিশাদের হোবার্ট হারিকেনস খুব একটা ভালো শুরু করতে পারেনি। ইনিংসের প্রথম ৭ বলে ১০ রান তুলতে দলটি হারায় ২ উইকেট।
দলীয় ৩৬ রানে তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরেন নিখিল চৌধুরী। চতুর্থ উইকেটে বেন ম্যাকডারমট ও টিম ডেভিড ৬১ বলে ৮৩ রানের জুটি গড়েন। যদিও ডেভিড আজ সেরা ছন্দে ছিলেন না। তিনি ৩১ বলে ৩১ রান করে আউট হলে এই জুটি ভাঙে। ৫২ বলে ৬৯ রান করেছেন ম্যাকডারমট। এ দুটি ইনিংসে হোবার্ট তোলে ১৫৮ রান। রিশাদ ৩ বলে ৫ রান করে অপরাজিত থাকেন।